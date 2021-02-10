Низкая цена на Blackview A85 в честь Black Friday
Недавно на Aliexpress закончилась масштабная распродажа, посвященная Дню холостяка. Но это не значит, что больше не будет выгодных предложений. Прямо сейчас на китайской торговой площадке проходит Черная пятница, и продавцы подготовили много интересных предложений. Одним из таких является низкая цена на новый смартфон Blackview A85. Если хотите выгодно приобрести данный аппарат – читайте дальше.
За сколько можно приобрести Blackview A85 на распродаже Black Friday
О телефоне Blackview A85 мы уже рассказывали в отдельной новости. Там вы можете ознакомиться с кратким обзором мобильного устройства. Здесь же обсудим основные преимущества модели, на которые стоит обратить внимание:
- Стильный дизайн и тонкий корпус толщиной всего 8.6 мм.
- 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц.
- Основная камера от Samsung с ультрашироким сенсором и макрообъективом.
- 8 ГБ ОЗУ с возможностью добавления еще 6 ГБ + 128 ГБ ПЗУ с поддержкой SD-карты на 1 ТБ.
- Громкий звук благодаря динамику Smart-K BOX Speaker.
- Операционная система Android 12.
- Быстрая 18-ваттная зарядка.
Итак, за сколько же можно купить Blackview A85 на распродаже? Акционная цена составит всего 109.99 долларов. Купоны обеспечивают скидку на $10-20. Цена устройства в обычный день – $219.99. Распродажа продлится с 24 по 27 ноября. Для оформления заказа переходите по этой ссылке.
Успейте приобрести новинку в день премьеры по супервыгодной цене. Удачи!
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