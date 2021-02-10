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Недавно на Aliexpress закончилась масштабная распродажа, посвященная Дню холостяка. Но это не значит, что больше не будет выгодных предложений. Прямо сейчас на китайской торговой площадке проходит Черная пятница, и продавцы подготовили много интересных предложений. Одним из таких является низкая цена на новый смартфон Blackview A85. Если хотите выгодно приобрести данный аппарат – читайте дальше.

За сколько можно приобрести Blackview A85 на распродаже Black Friday

О телефоне Blackview A85 мы уже рассказывали в отдельной новости. Там вы можете ознакомиться с кратким обзором мобильного устройства. Здесь же обсудим основные преимущества модели, на которые стоит обратить внимание:

Стильный дизайн и тонкий корпус толщиной всего 8.6 мм.

6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц.

Основная камера от Samsung с ультрашироким сенсором и макрообъективом.

8 ГБ ОЗУ с возможностью добавления еще 6 ГБ + 128 ГБ ПЗУ с поддержкой SD-карты на 1 ТБ.

Громкий звук благодаря динамику Smart-K BOX Speaker.

Операционная система Android 12.

Быстрая 18-ваттная зарядка.

Итак, за сколько же можно купить Blackview A85 на распродаже? Акционная цена составит всего 109.99 долларов. Купоны обеспечивают скидку на $10-20. Цена устройства в обычный день – $219.99. Распродажа продлится с 24 по 27 ноября. Для оформления заказа переходите по этой ссылке.

Успейте приобрести новинку в день премьеры по супервыгодной цене. Удачи!