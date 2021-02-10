Низкая цена на Digoo DG-Mini8, Blitzwolf AIRAUX и AMD Ryzen 5

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Нашли скидки на процессор AMD Ryzen 5, смарт-камеру Digoo DG-Mini8 и беспроводные наушники

Сегодня в очередной раз затронем тему экономии. Существуют две крайности: скупость и расточительство. Одни предпочитают накапливать деньги, а другие легко расстаются с ними и даже залазят в долги, чтобы потреблять больше. Мы же за рациональный подход, когда не стоит отказывать себе в новых приобретениях, но делать это стоит максимально рационально и выгодно для собственного кошелька.

А чтобы хоть немного улучшить финансовое положение и тратить деньги с умом, совершать покупки лучше на распродаже или со скидками. Особенно, когда речь идет об электронике, цены на которую в последнее время основательно взлетели ввысь. Главный принцип: живем сегодня, тратим рационально и думаем о будущем. А поэтому стоит совершать покупки со скидкой по минимально возможной цене. И здесь поможет канал Andro price и от него сегодня три любопытных предложения.

Digoo - смарт-камера

Характеристики: DG-Mini8, HD 720p/1080p

Цена: UA $13,99/RU $15,22 - https://lite.al/w-hcl

Промокод "BGJUTD995"

Blitzwolf AIRAUX - беспроводные наушники

Характеристики: AA-UM2, Bluetooth 5.0, IPX5, аккум. кейса 480мАч

Цена: RU $16,99/UA $19,00 - https://lite.al/hhL8B

Промокод "621SALEAAUM2"

AMD Ryzen 5 - процессор

Характеристики: R5 3600, 3.6 GHz (4.2 GHz Turbo), Socket AM4, память DDR4

Версия: OEM

Экспресс-доставка

Цена: $147,03 - https://lite.al/Vp534

Купон магазина $2 + промокод "RUIT1800"