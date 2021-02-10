Низкая цена на Redmi Note 9T, стабилизатор BlitzWolf и гарнитуру Rapoo

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Не упустите шанс выгодно купить Redmi Note 9T, стабилизатор BlitzWolf и игровую гарнитуру Rapoo

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BlitzWolf - трехосевой стабилизатор

Характеристики: BW-BS14 PRO, Dual Zoom, панорамирован. 340°, аккум. 3200 мАч

Цена: $59.99 - https://lite.al/mLU_S

Промокод "BG9b902e"

Rapoo - игровая гарнитура

Характеристики: VH310, драйверы Ø50mm, Sound 7.1, USB Wired, RGB, длина кабеля 2.4м, микрофон

Цена: $15,99 RU/$19,34 UA - https://lite.bz/Qa3zv

Redmi Note 9T 5G

Характеристики: Dimensity 800U, модуль NFC, стереозвук, 5000 мАч

Предложение для РФ

Версия 4/64 Гб

Цена: 13 490,16 руб ($178,07) - https://lite.al/6vcaJ6