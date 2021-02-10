Низкая цена на Redmi Note 9T, стабилизатор BlitzWolf и гарнитуру Rapoo
Не упустите шанс выгодно купить Redmi Note 9T, стабилизатор BlitzWolf и игровую гарнитуру Rapoo
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BlitzWolf - трехосевой стабилизатор
Характеристики: BW-BS14 PRO, Dual Zoom, панорамирован. 340°, аккум. 3200 мАч
Цена: $59.99 - https://lite.al/mLU_S
Промокод "BG9b902e"
Rapoo - игровая гарнитура
Характеристики: VH310, драйверы Ø50mm, Sound 7.1, USB Wired, RGB, длина кабеля 2.4м, микрофон
Цена: $15,99 RU/$19,34 UA - https://lite.bz/Qa3zv
Redmi Note 9T 5G
Характеристики: Dimensity 800U, модуль NFC, стереозвук, 5000 мАч
Предложение для РФ
Версия 4/64 Гб
Цена: 13 490,16 руб ($178,07) - https://lite.al/6vcaJ6
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