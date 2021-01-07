Низкая цена на смарт-часы Amazfit Nexo и беспроводные наушники Mifa
Покупай выгодно смарт-часы Amazfit Nexo и беспроводные наушники Mifa
2020 год завершился и наступил 2021 год. А у нас продолжаются новости для наших читателей. Так, мы продолжаем сообщать о проводимых распродажах и акциях в различных интернет-магазинах. Благодаря Telegram-каналу Andro price вы можете оперативно получать информацию о возможности совершить выгодно покупку каких-то товаров. Не стал исключением и сегодняшний день. Выбрали три наиболее интересных предложения, позволяющих экономить при покупке.
Смарт-часы Amazfit Nexo
Характеристики: Snapdragon Wear 2500, 1.39" AMOLED, Bluetooth 4.2, 420 мАч, IP68
Цена: RU $88,61/UA $94,99 - https://lite.al/a0x-_
Промокод "special450jan"
Беспроводные наушники Mifa
Характеристики: X5, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч
Цена: $12 - https://lite.bz/0JMaz
Промокод "8H4U62CL79SM"
Беспроводные наушники Mifa
Характеристики: X8, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч, IPX5
Цена: $11,80 - https://lite.al/Tp_qm5
Комментарии