Низкая цена на смарт-часы Amazfit Nexo и беспроводные наушники Mifa

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Покупай выгодно смарт-часы Amazfit Nexo и беспроводные наушники Mifa

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Смарт-часы Amazfit Nexo

Характеристики: Snapdragon Wear 2500, 1.39" AMOLED, Bluetooth 4.2, 420 мАч, IP68

Цена: RU $88,61/UA $94,99 - https://lite.al/a0x-_

Промокод "special450jan"

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Беспроводные наушники Mifa

Характеристики: X5, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч

Цена: $12 - https://lite.bz/0JMaz

Промокод "8H4U62CL79SM"





Беспроводные наушники Mifa

Характеристики: X8, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч, IPX5

Цена: $11,80 - https://lite.al/Tp_qm5



