Низкие цены на Amazfit Nexo, Amazfit Verge Lite и Realme Buds Air Pro

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Приобретай выгодно Amazfit Nexo, Amazfit Verge Lite и Realme Buds Air Pro

Обычно, вторая половина января — один из скучнейших периодов по части скидок и распродаж. Это время, когда многие магазины еще отходят от новогодних и рождественских праздников, пытаясь сориентироваться с тем, что готовят новенького производители электроники. Спрос также достаточно вялый, ведь многие успели скупиться во время новогодних распродаж, а также немало тех, кто уже ждет новинки.

Тем не менее, кое-что стоящее все же можно найти на прилавках магазинов по меньшей цене. Все самое интересное, что можно найти по части скидок мы публикуем на страницах нашего Telegram-канал Andro price. Подписывайтесь и следите за обновлениями, всегда есть шанс урвать что-то выгодно. И по традиции, три актуальных предложения сегодняшнего дня.

Смарт-часы Amazfit Nexo

Характеристики: Snapdragon Wear 2500, 1.39" AMOLED, Bluetooth 4.2, 420мАч, IP68

Цена: UA $84,08/RU $89.15 - https://lite.al/W9agda

Промокод "HGFAE697" UA/"P2PEPZFD" RU + купон магазина $10

Смарт-часы Amazfit Verge Lite

Характеристики: 1.3" AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум. 390мАч, GPS, IP68

Цена: UA $49,40/RU $49,95 - https://lite.al/InKcJ

Промокод "HGFAE303"UA/"P2PEPZFD"RU

Realme Buds Air Pro - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, AAC, Bluetooth 5.0, ENC, аккум. 486 мАч, IPX4

Цена: UA $49,77/RU $52.58 - https://lite.al/Et2sY

Купон магазина $1 + промокод "HGFAE495"UA/"P2PEPZFD"RU