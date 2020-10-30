В 4 квартале каждый второй проданный смартфон будет китайским

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По итогам четвертого квартала 50% смартфонов должны быть китайскими

Производители смартфонов из Поднебесной прочно закрепились на рынке и ряд из них уже по праву входят в число крупнейших производителей трубок. Если бы не санкции США, то велика вероятность что по итогам нынешнего года Huawei стала бы компанией номер один на рынке смартфонов. А так не без участия чиновников из Белого Дома Samsung удалось застолбить за собой первую строчку рейтинга крупнейшей компании.

Тем не менее Huawei все еще держится в пятерке лучших компаний на рынке, куда помимо нее сумели попасть такие производители как Xiaomi и Vivo. Достаточно успешно работают на рынке смартфонов такие компании как Oppo, Realme и OnePlus. При этом всем китайским вендорам удается успешно наращивать свое присутствие не только в Китае, но и за пределами Поднебесной.

По оценкам аналитиков, в четвертом квартале нынешнего года каждый второй проданный смартфон будет произведен китайскими компаниями. Другими словами, 50% всех реализованных устройств будут созданы производителями из Поднебесной. По итогам четвертого квартала лишь изменится доля каждого из китайских производителей на фоне падения продаж Huawei. Так, по итогам третьего квартала нынешнего года поставки Huawei просели на 7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

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Источник: digitimes