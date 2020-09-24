Nokia 7.3 предстал на качественных рендерах

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Показали изображения стильного Nokia 7.3

Возвращение марки Nokia на рынок смартфонов продолжается и пока все складывается не так хорошо, как хотелось бы. Финно-китайцы стараются выстраивать бюджетный и среднего уровня модельный ряд, а вот с флагманами у компании все не ладится и получится ли с Nokia 9.3 PureView — большой вопрос.

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Ожидалось, что на этой неделе состоится премьера Nokia 7.3, но этого не произошло. В качестве утешения известный инсайдер @OnLeaks слил в сеть рендеры новинки. Они дают понимание, что она получит дисплей с тонкими отступами и круглым отверстием под селфи-объектив. На тыльной стороне установили круглый блок четырехкомпонентной камеры, где главный модуль разрешением 48-мегапикселей. По слухам, компанию ему составит широкоугольный модуль на 12 Мп, датчик глубины на 2 Мп и макрообъектив с аналогичным разрешением.

Габариты корпуса Nokia 7.3 составили 165,8х76,3х8,2 мм и на нижней грани имеется порт USB Type-C. По слухам, смартфон должен предложить чип Snapdragon 690, дисплей диагональю 6,5 дюйма, 4/6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Поставляться новинка будет с аккумулятором емкостью 4000 мАч и операционной системой Android 10 «из коробки». По слухам, ценник на Nokia 7.3 может составить от 379 евро.

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Источник: phonearena