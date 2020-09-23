Дебютировали Nokia 2.4 и Nokia 3.4: бюджетники с чистым Android

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Такие разные Nokia 2.4 и Nokia 3.4

HMD Global придерживается простой стратегии. Она стремится производить смартфоны Nokia на чистом Android, чтобы предложить поддержку как можно дольше. Nokia 2.4 и Nokia 3.4 не исключение. Смартфоны были представлены вчера, и они вышли в рамках программы Android One, поэтому гарантировано получат обновление до Android 11 и Android 12, а, возможно, даже и Android 13.

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Nokia 3.4 построен на базе чипа Snapdragon 460, обладает 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32/64 Гб. Питает новинку аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч, но мощность зарядки составила всего 10 Вт (комплектное зарядное устройство на 5 Вт). Имеется 6,39-дюймовый дисплей разрешением HD+, фронталка на 8-мегапикселей и тройная основная камера 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

В случае с Nokia 2.4 решили предложить дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки и бюджетный процессор Helio P22. Оперативной памяти всего 2/3 Гб и постоянной 32/64 Гб. Основная камера получила два датчика изображения 13 Мп + 2 Мп, а для автопортретов предложили модуль на 5 Мп.

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Обе новинки получили модуль NFC, сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм разъем для наушников. Работают они под управлением стокового Android 10, но обещано обновление до Android 11 в скором времени. Оценили Nokia 2.4 с 2/32 Гб памяти в 120 евро, а за базовую версию 3/32 Гб Nokia 3.4 запросили 160 евро.

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Источник: fonearena