Посмотрите на Nokia 9.3 PureView. Он с подэкранной камерой

Nokia 9.3 PureView может предложить шесть камер и одна будет под дисплеем

Успехи HMD Global на рынке смартфонов можно расценивать по-разному. Как и давать оценку тому, удалось ли ей стать достойным преемником Nokia в этом сегменте электроники. Тем не менее, компания на рынке закрепилась и ее продукты находят свою аудиторию.

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В числе ключевых проблем производителя называют неспособность создать достойный флагман. Это достаточно серьезный репутационный барьер, который HMD Global никак не удается преодолеть. Несмотря на попытку новаций с камерой, Nokia 9 PureView был принят прохладно, а выход преемника компания откладывает второй год подряд. Что-то не ладится у нее с созданием топового смартфона.

Тем не менее, Nokia 9.3 PureView обещают представить в октябре и в числе возможных новаций уже упоминалась подэкранная фронталка. Если опубликованный рендер флагмана достоверный, то новинка действительно получит камеру под дисплеем. Тут точно установят OLED‑матрицу и предложат дисплейный сканер отпечатков пальцев.

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Похоже, что основная камера по-прежнему предложит пять датчиков изображения, где помимо основного модуля можно рассчитывать на установку телеобъектива и ширика. А еще обещают, что сам смарт будет компактным и по периметру дисплея предложат небольшие и симметричные рамки.

Ходят слухи, что Nokia 9.3 PureView получит 120-герцовый дисплей, чип Snapdragon 865, 6/8 Гб оператвиной памяти и 128/256 Гб постоянной, а также фронталку на 32 Мп и ценник может быть в районе 800 долларов США.

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Источник: mydrivers, twitter