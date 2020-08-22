Nokia C3 должны представить на рынке Индии совсем скоро. Глобальный запуск не за горами?

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Nokia продолжает наводнять рынок новыми бюджетниками. Скоро мы посмотрим на Nokia C3.

Nokia не перестает поставлять нам поводов для обсуждения. Только на этой неделе мы написали о нескольких готовящихся новинках от финского бренда. Сегодня мы узнали, что совсем скоро компания должна представить Nokia C3.

Об этом сообщило фанатское издание NokiaPowerUser. Сайт наткнулся на ориентированный на Индию постер с информацией о предстоящем устройстве, в котором содержится несколько ключевых сведений об этом устройстве.





Nokia C3 – чистокровный бюджетник, работающий на базе процессора начального уровня. За работу китайской версии устройства отвечает слабенький Unisoc SC9863A с графикой IMG8322. Какой процессор ждет нас в глобальной версии – еще неизвестно. В Китае смартфон продается в единственном варианте оперативной памяти и хранилища: 3 Гб + 32 Гб.

Nokia C3 оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. За фото-возможности отвечают основная камера 8-мегапиксельная камера на задней панели с апертурой f/2.0 и 5-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой f/2.4.

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Питает смартфон аккумулятор емкостью 3040 мАч, а заряжать такую мощь через порт micro-USB будет блок зарядного устройства мощностью 5 Вт. К другим характеристикам относится поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G, Bluetooth v4.2, GPS/ A-GPS. Компания сохранила разъем для наушников 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев установлен на заднике устройств.

Дата выхода устройства пока неизвестна. В Китае смартфон оценивается в примерно 101 доллар (по сегодняшнему курсу). Всем понятно, что Nokia C3 вряд ли будет продаваться пачками, учитывая популярность таких брендов, как Xiaomi и Realme, которые за подобный прайс предлагают варианты куда интереснее.





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Источник: NokiaPowerUser