Nokia C3 должны представить на рынке Индии совсем скоро. Глобальный запуск не за горами?
Nokia продолжает наводнять рынок новыми бюджетниками. Скоро мы посмотрим на Nokia C3.
Nokia не перестает поставлять нам поводов для обсуждения. Только на этой неделе мы написали о нескольких готовящихся новинках от финского бренда. Сегодня мы узнали, что совсем скоро компания должна представить Nokia C3.
Об этом сообщило фанатское издание NokiaPowerUser. Сайт наткнулся на ориентированный на Индию постер с информацией о предстоящем устройстве, в котором содержится несколько ключевых сведений об этом устройстве.
Nokia C3 – чистокровный бюджетник, работающий на базе процессора начального уровня. За работу китайской версии устройства отвечает слабенький Unisoc SC9863A с графикой IMG8322. Какой процессор ждет нас в глобальной версии – еще неизвестно. В Китае смартфон продается в единственном варианте оперативной памяти и хранилища: 3 Гб + 32 Гб.
Nokia C3 оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. За фото-возможности отвечают основная камера 8-мегапиксельная камера на задней панели с апертурой f/2.0 и 5-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой f/2.4.
Питает смартфон аккумулятор емкостью 3040 мАч, а заряжать такую мощь через порт micro-USB будет блок зарядного устройства мощностью 5 Вт. К другим характеристикам относится поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G, Bluetooth v4.2, GPS/ A-GPS. Компания сохранила разъем для наушников 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев установлен на заднике устройств.
Дата выхода устройства пока неизвестна. В Китае смартфон оценивается в примерно 101 доллар (по сегодняшнему курсу). Всем понятно, что Nokia C3 вряд ли будет продаваться пачками, учитывая популярность таких брендов, как Xiaomi и Realme, которые за подобный прайс предлагают варианты куда интереснее.
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Источник: NokiaPowerUser
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