Nokia планирует выпустить как минимум 5 смартфонов до конца года

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Nokia штурмует рынок – еще пять новых смартфонов компании готовятся к выходу в этом году.

Как мы уже рассказывали, главная цель Nokia на ближайшее время – удешевление и популяризация технологии 5G. Первым смартфоном бренда, способным «распознавать» сети пятого поколения, стал Nokia 8.3 – ее можно купить прямо сейчас на рынке Европе. Как и обещала, компания готовит «продолжение банкета» - в Сети стала появляться информация об относительно скором выходе двух других 5G-смартфонов Nokia: Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3.





Также сообщается, что компания работает над смартфоном Nokia 6.3. Об этом рассказало издание Nokia Power User. Сайт сообщил, что все эти устройства выйдут в 4 квартале 2020 года.

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Авторы Nokia Power User утверждают, что работы по разработке Nokia 6.3, Nokia 7.3 и Nokia 9.3 PureView почти завершены. В ближайшее время Nokia должна приступить к окончательному тестированию, а затем начать производство в сентябре или октябре. В статье также говорится, что в сентябре компания может выпустить в продажу бюджетники Nokia 2.4 и Nokia 3.4.





Сердцем Nokia 7.3 может выступать Snapdragon 690. В устройство будет установлен 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. За качество съемки будет отвечать блок основной камеры на четыре объектива, главным датчиком будет выступать модуль либо на 48, либо 64 Мегапикселя. Для селфи-снимков компания установит 24-мегапиксельную фронталку. Питать устройство должен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

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По слухам, в Nokia 9.3 PureView установлен флагманский чип от Qualcomm Snapdragon 865. Ожидается, что смартфон будет оснащен огромным блоком камеры на 5 объективов. Устройство может иметь дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц.





Более подробные характеристики мы узнаем чуть позже.

Источник: Nokia Power User