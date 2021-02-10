Nokia G21 показали на пресс-рендерах

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Бюджетка с 50 Мп камерой

Вот уже более пяти лет HMD Global занимается выпуском смартфоном под брендом Nokia. Вернуть марку на рынок удалось, но вот стать явлением и производителем бестселлеров нет. Идет поток безликих и не конкурентоспособных устройств. Есть вероятность, что Nokia G21 станет одним из них.

Несколько дней назад информация об этом смартфоне была обнаружена в базе данных Geekbench, а теперь его изображениями с широкой аудиторией поделился известный информатор Роланд Квандт. Нам показали аппарат в трех цветах: коричневом, светло-зеленом и темно-зеленом. Оформление передней панели выдает в Nokia G21 представителя когорты доступных устройств, где принято предлагать каплю-вырез под фронтальную камеру и массивный подбородок.

Тыльная панель Nokia G21 пластиковая и текстурированная. Предложили овальный блок основной камеры с тремя датчиками изображения и надпись на нем не оставляет сомнений, что в качестве главного будет выступать сенсор на 50-мегапикселей. На правой грани видна качелька регулировки громкости и кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатков пальцев.

Известно, что Nokia G21 предложит чип UNISOC T606, работающий на частоте 1,61 ГГц, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ и операционную систему Android 12.

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Источник: twitter