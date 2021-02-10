Nokia X10 и Nokia X20: 5G-смартфоны за неконкурентоспособный прайс

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Анонсированы Nokia X10 и Nokia X20 с Snapdragon 480 и оптикой Zeiss

Вчера HMD Global представила пачку смартфонов, и чтобы рассказать о них ей хватило и полчаса. В числе новинок оказалась новая серия Х, в которую вошли первые два смартфона, и компания обещает три года поддержки, гарантирующих приход трех крупнейших обновлений, включая Android 14.

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Среди прочего новинки Nokia X10 и Nokia X20 предлагают поддержку сетей пятого поколения и все благодаря чипу Snapdragon 480 с модемом Snapdragon X51 5G. Оба смартфона получили дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей, операционную систему Android 11, поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и модуль NFC. Емкость батарейки в обоих гаджетах составила 4470 мАч.

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Nokia X10 предлагает 4/6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной, фронтальную камеру на 8 Мп и четверную тыльную с оптикой Zeiss 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. До прилавков магазинов модель доберется в июне и ценник на нее будет стартовать с отметки 329 евро ($392).

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Nokia X20 оснастили 6 Гб или 8 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти в обеих модификациях, селфи-камера получили датчик на 32 Мп и на тыльной стороне вместо 48 Мп сенсора предложили модуль на 64 Мп. Продажи смартфона стартуют с мая по цене от 379 евро ($451).

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Источник: theverge