Анонс Nokia G10 и Nokia G20: Android 11 и емкие батарейки

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HMD Global представила Nokia G10 и Nokia G20, которые не впечатляют характеристиками, чего не скажешь о завышенной цене

Представила HMD Global и среднеуровневые Nokia G10 и Nokia G20. Компания особо акцентирует внимание, что новинки впоследствии гарантировано получат обновление до Android 12 и Android 13.

Nokia G10 поставляется с предустановленной ОС Android 11 и обладает 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 точек. В его основе лежит восьмиядерный чип Helio G25, он оснащен до 4 Гб оперативной памяти, фронталкой на 8 Мп и трехкомпонентной тыльной камерой 13 Мп + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

Емкость флеш-накопителя Nokia G10 составила 32/64 Гб, имеется сканер отпечатков пальцев на боковой грани, отдельная клавиша для активации голосового ассистента Google Assistant, поддержка GPS, Bluetooth 5.0 и питает гаджет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой на 10 Вт.

В активе Nokia G10 чипсет Helio G35, 4 Гб оперативной памяти, операционная система Android 11 и экран диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. На передней панели расположился модуль на 8 Мп, а сзади система из четырех датчиков 48 Мп (f/1.79) + 5 Мп (ширик) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (анализ глубины). Реализовали технологию OZO Audio для улучшения качества звука при записи видео.

Доступен Nokia G20 в модификациях с 64 Гб и 128 Гб постоянной памяти с возможностью ее расширить на 512 Гб. Дактилоскопический датчик сбоку, емкость батарейки составила 5050 мАч и мощность зарядки 10 Вт.

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Оба смартфона получили водооталкивающее покрытие IPX2, порт USB Type-С и 3,5 мм разъем для наушников. В конце апреля в продажу поступит Nokia G10 по цене от 140 евро ($167), а в мае стартуют продажи Nokia G20 с ценником от 160 евро ($190).

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Источник: gsmarena