Представлены Nokia C10 и Nokia C20: бюджетки с Android 11 Go Edition

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Состоялся анонс простых смартфонов с Android 11 Go Edition и аскетичными характеристиками

Вчера Nokia обновила свой модельный ряд и представила сразу шесть смартфонов: Nokia C10 и C20, Nokia G10 и G20, Nokia X10 и X20. Все они из разных ценовых сегментов, но есть то, что объединяет все новинки. В частности, в своем пресс-релизе компания заявила, что новые модели серий X, G и C ориентированы на то, чтобы пользователи чувствовали себя в безопасности. HMD Global заботится о долгом сроке службы устройств и новые аппараты созданы так, чтобы «прослужить долго внутри и снаружи благодаря нашим обещаниям по обновлениям и превосходной прочности».

А теперь от пафосных обещаний перейдем к конкретным новинкам. Начнем рассказывать с самых дешевых устройств, постепенно продвигаясь к самым навороченным из новинок.

Nokia C10 и Nokia C20 — смартфоны начального уровня, ориентированные на тех, кто не готов по каким-то причинам платить много за гаджеты. Оба аппарата получили дизайн, который кричит о бюджетности: дисплей с внушительными рамками и пластиковую тыльную панель, где расположилась одиночная основная камера.

Nokia C10 и Nokia C20 оснастили дисплеем диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+ (1600х720), аккумулятором емкостью 3000 мАч, до 2 Гб оперативной памяти и до 32 Гб постоянной, фронталкой на 5 Мп и основной камерой с аналогичным разрешением. Nokia C10 базируется на UNISOC SC7331e, тогда как Nokia C20 получил Unisoc SC9863a. Оба смартфона поставляются с предустановленной ОС Android 11 Go Edition и обещано, что они будут получать патчи безопасности каждый квартал на протяжении 2-х лет.

Доступен Nokia C10 будет в трех модификациях: 1/16 Гб, 1/32 Гб и 2/16 Гб. На данный момент ценник объявлен только на базовый вариант — 75 евро. Продажи же планируют начать в июне нынешнего года.

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Источник: gsmarena