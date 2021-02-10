Nord станет независимым от OnePlus брендом

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Игры в суббренды продолжаются

Одной их заметных тенденций современного рынка смартфонов стало создание суббрендов. Китайские компании одна за другой запускают суббренды: в центре структуры сильный бренд, от которого ответвляется один или несколько брендов. Как правило, дочерние компании сильно связаны между собой и материнским брендом. Это хорошо прослеживается между Xiaomi, Redmi и POCO, а также Oppo, Realme и OnePlus.

А бывают случаи, когда сам суббренд считает, что он созрел для того, чтобы выделить еще один бренд. Именно этим займется и OnePlus в части марки Nord. Пришло сообщение, что компания намерена сформировать отдельное подразделение на базе марки Nord, которое займется выпуском смартфонов и прочих умных гаджетов.

На данный момент в рамках семейства Nord выходят аппараты бюджетного и среднего класса. По всей видимости, выпуском таких же устройств займется Nord уже в качестве суббренда. Есть вероятность, что мы с вами станет свидетелями появления аналога бренда Realme, который займется построением собственной экосистемы продуктов. Для этого он получит статус независимого, собственную торговую сеть и команду специалистов.

Станет ли суббренд Nord успешным? Возможно, сели компания начнет предлагать добротные устройства по приятным ценам. Примером этой стратегии как раз и является Realme, подражать которой, скорее всего, и будут. Впрочем, никто не гарантирует, что мы не увидим повторение опыта с «независимостью» POCO, который заточен на ребрендинг моделей Redmi.

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Источник: themobileindian