Ностальгический Nokia 6300 на рендерах

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Показали современный Nokia 6300, созданный по следам легендарной звонилки

На прошлой неделе сеть облетела новость, что HMD Global вновь намерена давить на ностальгические чувства и выпустит телефоны Nokia 6300 и Nokia 8000 в современном прочтении. Сегодня мы уже смогли познакомиться с тем, как будет выглядеть последний из названых телефонов и теперь пришла очередь взглянуть на Nokia 6300.

Ребята из ресурса LetsGoDigital совместно с Concept Creator создали концепт, как может выглядеть современный Nokia 6300, взял за основу культовую звонилку середины 2000 годов. Поэтому новинка очень напоминает собой старый кнопочный телефон Nokia 6300, увидевший свет в 2006 году, но с увеличенным дисплеем.

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Ожидается, что новинка будет доступна в двух версиях: с поддержкой одной симки и двух. Она получит 2,4-дюймовый экран разрешением 320х240 точек, 512 МБ оперативки, флеш-накопитель на 4 Гб, поддержку карт microSD до 32 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 1500 мАч и порт microUSB. Телефон предложит поддержку сетей четвертого поколения, Bluetooth и GPS. С большой долей вероятности поставляться Nokia 6300 (2020) будет с предустановленной культовой игрой Snake.

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Источник: letsgodigital