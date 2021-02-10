Nothing Fold(1) может стать новым королем сложных телефонов

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Интересный концепт будущего сложного смартфона от Nothing

В настоящее время у Nothing есть только один телефон в своей линейке – Nothing Phone (1). А когда он дебютировал, он совершил революцию в дизайне смартфонов.

Хотя компания Nothing не подтвердила существование Fold(1), официальная учетная запись Twitter опубликовала сообщение. Этот конкретный твит показал концептуальный дизайн сложного устройства Nothing. И с первого взгляда вам будет трудно возразить, что дизайнер отлично поработал над созданием концепции.

Концепция Nothing Fold (1) происходит от дизайнера Брэндона Пола, которого вы можете знать как 3DPCat/BitJewel.

Концептуальный рендер имеет длинную светодиодную полосу с меньшим круглым диодом в верхней части. Подобно Nothing Phone (1), этот светодиодный дизайн Fold (1) может действовать как индикатор уведомлений.

Кроме того, концепция Nothing Fold (1) подразумевает устройство с плоскими сторонами и квадратным шарниром. Если Nothing удастся реализовать этот дизайн, то он точно может быть лучшим устройством, чем Google Pixel Fold и будущий Galaxy Z Fold 5.

Есть маленький нюанс, выдающий, что перед нами только концепт. На внутреннем дисплее покрытие сделано из стекла, а на сегодняшний день такое к сожалению невозможно.

Однако то, что выглядит вполне реально, так это очень тонкие рамки. Презентация Google Pixel Fold вызвала серьезную критику огромных рамок на внутреннем экране и решение, показанное в концепте, выглядит гораздо современнее и приятнее.

Конечно надо помнить, что это лишь концепт, но если на него обратили такое внимание официальные представители Nothing, есть большая вероятность, что его могут использовать как вдохновение для будущего реального устройства.

А мы будем ждать Nothing Phone (2) который уж точно получится и произойдет это уже совсем скоро.

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Источник: twitter