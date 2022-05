Nothing Phone 1 идет: массовое производство стартовало

360

Известны страны, где можно будет приобрести смартфон

К числу ожидаемых новинок этого года стоит отнести Nothing Phone 1. Все потому, что это первый смартфон от амбициозного стартапа Nothing, созданный бывшим топ-менеджером OnePlus Карлом Пеем. Есть основания полагать, что анонс Nothing Phone 1 состоится 9 июня и косвенно приближающийся релиз подтверждает его сертификация в бюро индийских стандартов BIS.



Кроме того, ряд сетевых источников уверяют, что массовое производство смартфона стартовало. Известно, что купить Nothing Phone 1 можно будет в Индии и Европе. Для этого компания заручилась поддержкой ряда сотовых операторов в Германии и Великобритании, а в Индии его реализацией будет заниматься площадка электронной коммерции Flipkart. В каких еще странах можно будет приобрести новинку, информации нет.

Ожидается, что Nothing Phone 1 предложит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, платформу Snapdragon 778G, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб, селфи-камеру на 32 Мп и тройную тыльную 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Работать аппарат станет под управлением фирменной оболочки NothingOS.

