Nothing Phone(2): "настоящий" флагман компании получил официальную дату презентации

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Ждать осталось меньше месяца

Nothing наконец-то назвала конкретную дату анонса своего "премиального" смартфона Nothing Phone(2). Официальное приглашение не раскрыло новых подробностей относительно дизайна, но подтвердило, что глиф на задней панели теперь будет не сплошным кругом, а разбитым на сектора.

Коме на глубокую сторону.



Meet Phone (2) на 11 июля, 16:00 BST.



Проведите нас для официальных дел на https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx — Nothing (@nothing) Июнь 13, 2023

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Согласно утечкам, Nothing Phone (2) оснастят 6.7-дюймовым FHD+ OLED-экраном 120 Гц. Кроме этого, новинка получит очень удачный до сих пор актуальный флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, батарею на 4700 мАч с быстрой зарядкой и операционную систему NothingOS 2.0 на базе Android 13.

Кстати Карл Пэй успокоил пользователей первой версии смартфона, и сказал, что он также получит обновленную оболочку уже в августе.

Дата презентации назначена на 11 июля, поэтому фанатам бренда ждать осталось меньше месяца.

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Источник: twitter





