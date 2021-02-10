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Nothing Phone(2): "настоящий" флагман компании получил официальную дату презентации

14.06.2023 152 0

Ждать осталось меньше месяца

Nothing наконец-то назвала конкретную дату анонса своего "премиального" смартфона Nothing Phone(2). Официальное приглашение не раскрыло новых подробностей относительно дизайна, но подтвердило, что глиф на задней панели теперь будет не сплошным кругом, а разбитым на сектора.

 

 

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Согласно утечкам, Nothing Phone (2) оснастят 6.7-дюймовым FHD+ OLED-экраном 120 Гц. Кроме этого, новинка получит очень удачный до сих пор актуальный флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, батарею на 4700 мАч с быстрой зарядкой и операционную систему NothingOS 2.0 на базе Android 13.

 

Кстати Карл Пэй успокоил пользователей первой версии смартфона, и сказал, что он также получит обновленную оболочку уже в августе.

 

Nothing Phone(2): "настоящий" флагман компании получил официальную дату презентации – фото 1

 

Дата презентации назначена на 11 июля, поэтому фанатам бренда ждать осталось меньше месяца.

 

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Источник: twitter



Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 14.06.2023
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Nothing Phone(2): "настоящий" флагман компании получил официальную дату презентации