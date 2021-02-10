Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

Ноутбук Dere V9 Max по низкой цене на распродаже 618

29.06.2022 544 1

 Производитель ноутбуков Dere не обрёл большой популярности в наших странах. Пока что. Но зато, пока бренд не очень известный, У него и цены намного демократичней, чем у больших компаний.

Dere V9 Max

 

Прекрасной демонстрацией этого стал ноутбук Dere V9 Max. Ведь за свою скромную сумму в 644 долларов США он может предложить:

  • Процессор Intel core i7-1165G7 с мощной встроенной графикой нового поколения Iris Xe, которая по мощности превосходит дискретные видеокарты среднего класса.
  • Большой и сочный 2,5K IPS дисплей диагональю 15,6 дюймов с 97-процентным покрытием цветового пространства NTSC и 100-процентным покрытием sRGB, обеспечивая возможность профессиональной работы с графикой и цветом.
  • Широкий выбор вариантов памяти ноутбука, начиная с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной, и заканчивая 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб SSD-накопителя.
  • Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, для комфортной работы в любых условиях.
  • Быстрый и точный сканер отпечатков пальцев, позволяющий не проводить каждый раз при включении ноутбука "ритуал" введения пароля.

 

Dere V9 Max

 

Но по столь низкой цене Dere V9 Max будет доступен только в рамках распродажи 618 на AliExpress, потому стоит поспешить. Купить ноутбук можно, перейдя по ссылке: https://s.click.aliexpress.com/e/_ol6TL7P﻿

Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 29.06.2022

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
 
Max 0
Что думаете, это реклама ? Или действительно он так хорош за свои деньги?
29.06.2022 16:04
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Ноутбук Dere V9 Max по низкой цене на распродаже 618