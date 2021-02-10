Ноутбук Dere V9 Max по низкой цене на распродаже 618

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Производитель ноутбуков Dere не обрёл большой популярности в наших странах. Пока что. Но зато, пока бренд не очень известный, У него и цены намного демократичней, чем у больших компаний.

Прекрасной демонстрацией этого стал ноутбук Dere V9 Max. Ведь за свою скромную сумму в 644 долларов США он может предложить:

Процессор Intel core i7-1165G7 с мощной встроенной графикой нового поколения Iris Xe, которая по мощности превосходит дискретные видеокарты среднего класса.

Большой и сочный 2,5K IPS дисплей диагональю 15,6 дюймов с 97-процентным покрытием цветового пространства NTSC и 100-процентным покрытием sRGB, обеспечивая возможность профессиональной работы с графикой и цветом.

Широкий выбор вариантов памяти ноутбука, начиная с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной, и заканчивая 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб SSD-накопителя.

Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, для комфортной работы в любых условиях.

Быстрый и точный сканер отпечатков пальцев, позволяющий не проводить каждый раз при включении ноутбука "ритуал" введения пароля.

Но по столь низкой цене Dere V9 Max будет доступен только в рамках распродажи 618 на AliExpress, потому стоит поспешить. Купить ноутбук можно, перейдя по ссылке: https://s.click.aliexpress.com/e/_ol6TL7P﻿