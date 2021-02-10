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  • Новая фишка футуристических смартфонов Nothing Phone (1) и (2): ChatGPT на главном экране

Новая фишка футуристических смартфонов Nothing Phone (1) и (2): ChatGPT на главном экране

30.01.2024 39 0

А удобно ли?

ChatGPT от OpenAI теперь доступен на главном экране смартфонов Nothing Phone (1) и (2). Теперь вы можете найти его непосредственно на панели быстрых настроек и на домашнем экране телефона.

Для активации функции необходимо загрузить ChatGPT для Android из Google Play Store и хотя бы один раз воспользоваться его функцией голосового чата.

X

После добавления на панель быстрой настройки пользователи могут легко нажать ярлык, чтобы активировать ChatGPT и ввести свой вопрос.

Было бы интересно, если бы помощник отзывался на голосовые команды похожие на Google Ассистент - "Окей, Google!"

Пользователи телефонов Nothing могут не только использовать ChatGPT как голосовой помощник – хотя и не по умолчанию – но и использовать его возможности для создания текста, перевода языков и создания различных форм творческого контента.

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 30.01.2024
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Новая фишка футуристических смартфонов Nothing Phone (1) и (2): ChatGPT на главном экране