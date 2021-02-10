Новая реклама Pixel 8 Pro из серии #BestPhonesForever высмеивает iPhone за отсутствие функции "Лучший снимок"

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ПИКСЕЛЬ НАСМЕХАЕТСЯ

В новом YouTube-ролике из серии #BestPhonesForever компания Google сравнивает возможности своего флагмана Pixel 8 Pro и iPhone, высмеивая последнего за отсутствие функции "Лучший дубль".

В рекламе от Google iPhone жалуется на то, что во время вечеринки не удалось сделать ни одного нормального группового фото - кто-то закрыл глаза или смотрел в сторону.

На это Pixel 8 Pro отвечает, что мог бы "совместить лучшие дубли каждого в один кадр" благодаря своей фишке Best Take с ИИ. iPhone поражен, ведь Pixel может улучшить даже фото, сделанные не им самим. "Думаю, придется почистить свой iCloud", - в шутку среагировал он.

Так Google еще раз высмеивает известного конкурента, на этот раз акцентируя внимание на преимуществах искусственного интеллекта собственных смартфонов. Хотя, очевидно, такая фишка не долго будет эксклюзивом бренда – другие не стоят на месте в развитии ИИ.

Источник - Google