Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Новая реклама Pixel 8 Pro из серии #BestPhonesForever высмеивает iPhone за отсутствие функции "Лучший снимок"

Новая реклама Pixel 8 Pro из серии #BestPhonesForever высмеивает iPhone за отсутствие функции "Лучший снимок"

03.01.2024 104 0

ПИКСЕЛЬ НАСМЕХАЕТСЯ

В новом YouTube-ролике из серии #BestPhonesForever компания Google сравнивает возможности своего флагмана Pixel 8 Pro и iPhone, высмеивая последнего за отсутствие функции "Лучший дубль".

В рекламе от Google iPhone жалуется на то, что во время вечеринки не удалось сделать ни одного нормального группового фото - кто-то закрыл глаза или смотрел в сторону.

На это Pixel 8 Pro отвечает, что мог бы "совместить лучшие дубли каждого в один кадр" благодаря своей фишке Best Take с ИИ. iPhone поражен, ведь Pixel может улучшить даже фото, сделанные не им самим. "Думаю, придется почистить свой iCloud", - в шутку среагировал он.

Новая реклама Pixel 8 Pro из серии #BestPhonesForever высмеивает iPhone за отсутствие функции "Лучший снимок" – фото 1

Так Google еще раз высмеивает известного конкурента, на этот раз акцентируя внимание на преимуществах искусственного интеллекта собственных смартфонов. Хотя, очевидно, такая фишка не долго будет эксклюзивом бренда – другие не стоят на месте в развитии ИИ.

Источник - Google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 03.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Новая реклама Pixel 8 Pro из серии #BestPhonesForever высмеивает iPhone за отсутствие функции "Лучший снимок"