Новая Bluetooth-уязвимость затрагивает более миллиарда устройств

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В устройствах на Android и Windows нашли уязвимость, связанную с Bluetooth

Исследователи в области кибербезопасности выявили новую уязвимость, затрагивающую Bluetooth модули. По оценкам специалистов, эта проблема безопасности ставит под угрозу более миллиарда устройств, работающих под управлением Android и Windows. Зловред был найден в прошивке чипов Bluetooth производства Qualcomm, Silicon Labs, Intel и прочие.





По данным MSPoweruser, уязвимость бывала выявлена в прошивке Bluetooth-чипов одиннадцати производителей. Сам эксплойт получил название «BrakTooth» и на данный момент пока что только три производителя выпустили патчи для защиты от будущих взломов: BluTrum, Expressif и Infineon. Остальным из них, включая Intel и Qualcomm, еще предстоит решить эту проблему, а это означает, что миллионы устройств по-прежнему остаются незащищенными.





Поскольку для взлома требуется, чтобы Bluetooth был включен на устройстве, пользователям рекомендуется отключать Bluetooth в качестве надежной меры предосторожности, пока все исправления прошивки не будут выпущены соответствующими производителями.









Продукты, которые, как известно, использовались для взлома Braktooth, включают (но не ограничиваются):

смартфоны - Pocophone F1 , Oppo Reno 5G и др.;

ноутбуки Dell - Optiplex, Alienware и т.д.;

устройства Microsoft Surface - Surface Go 2, Surface Pro 7, Surface Book 3 и т.д.

В уязвимостях Bluetooth нет ничего нового, так как многие хакеры в прошлом использовали этот метод для получения незаконного доступа к устройствам с поддержкой Bluetooth, чтобы прослушивать, похитить данные, заразить вредоносным софтом или даже полностью получить контроль над устройством.

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Источник: mspoweruser