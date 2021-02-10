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технология от доброго Google подвергает вас опасности﻿

Google просто чудит без баяна! В марте этого года компания объявила о своей технологии для пользователей браузера Google Chrome. Называется она Google Federated Learning of Cohorts (FLoC) и призвана защитить конфиденциальность данных. Все дело в решении Google блокировать сторонние файлы cookie и вместо этого (внимание!) самой собирать и использовать эти данные с помощью своей новой технологии. Если у вас браузер Хром, то он скорее всего уже включает в себя эту функцию.

Кто не знает, файлы cookie на сайтах используются для отслеживания действий пользователя и показа целенаправленной рекламы. Наверное, ни для кого не будет секретом, что Google следит за юзерами. Но теперь она запрещает это делать другим, прибрав к своим рукам эти механизмы.

Другими словами это выглядит так: "Дорогие пользователи! Вашей конфиденциальности угрожает опасность! Ваши данные утекают к другим компаниям. Пусть лучше они утекают к нам. Теперь вы будете в надежных руках".

Можно отметить, что цель создания FLoC (по крайней мере ее публичная версия) вполне разумна. Функция подразумевает, что теперь конкретная личность не будет идентифицироваться индивидуально, а будет причисляться к определенной группе по интересам (когорте). Этих когорт примерно 30 тысяч. При посещении какого-нибудь сайта, его владельцам будет доступна информация только о том, из какой когорты этот пользователь.

Но недостатков у технологии столько же, сколько и положительных моментов, если не больше. Теперь информация об интересах человека будет доступна не только рекламодателю, но и владельцам всех сайтов, где не отключен FLoC. Да и много подводных камней связаны именно с этими когортами - по каким критериям Google будет определять их? Группы с "деликатными" интересами (например, политические активисты или разного рода меньшинства) теперь будут легко уязвимы.

Ряд компаний-гигантов уже отреагировали на это решение поискового магната. Среди них разработчики браузеров DuckDuckGo, Vivaldi и Brave; к ним присоединились Apple, Microsoft, Opera, Яндекс и Mozilla, отказавшись поддерживать технологию в своих браузерах.

Компания-разработчик DuckDuckGo заявила, что Google FLoC "вредит конфиденциальности под видом обеспечения этой самой конфиденциальности". А вот заявление от Brave: "Худшее, что есть во FLoC — она вредит приватности пользователей, хотя маскируется под их защиту". А разработчики из WordPress активно настаивают блокировать FLoC как угрозу безопасности. На сайтах под управлением WordPress технология FLoC будет блокироваться автоматически.

Короче, корпорация Добра все больше хочет этого добра прибрать к рукам...

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