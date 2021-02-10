Новая WearOS: все лучшее от Samsung, Google и Fitbit

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Samsung, Google и Fitbit выступят единым фронтом против Apple, создав лучшее ПО для носимой электроники

Один из интересных моментов первого дня Google I/O 2021 — Google + Samsung = ❤. Обещана новая WearOS, которая станет результатом слияния Tizen от Samsung и Wear от Google. Крупнейшие компании решили объединить свои усилия в борьбе с Apple Watch.

На новую платформу перейдут будущие Galaxy Watch, но и прочие производители также получат доступ к ней. А еще в качестве реверанса в сторону партнера, Google заявила о том, что смартфоны Samsung и ее собственные — самые защищенные устройства на рынке, начиная с 2017 года.

Результатом коллаборации Samsung и Google должно стать то, что операционная система для носимых устройств станет лучше, быстрее и энергоэффективнее, а еще обещают улучшение пользовательского опыта и широкий функционал для контроля за здоровьем. Во главу угла ставят оптимизацию софта под новые чипы для носимых гаджетов и реализацию разнообразных датчиков. Уже сейчас компании декларируют успех в плавности отображения анимации и увеличении скорости запуска приложений на 30%.

Смарт-часы на базе WearOS получат магазин Google Play, автономный сервис Google Maps без подключения к смартфону и автономный режим в YouTube Music.

Первыми устройствами на базе новой платформы станут будущие часы Samsung Galaxy, которые должны дебютировать осенью нынешнего года. Плотно Google сотрудничает и с Fitbit. Ряд самых популярных и востребованных функций с Fitbit придут на WearOS. Fitbit со своей стороны пообещала, что выпустит в будущем премиальные устройства с WearOS.

Стоит отметить, что уже существующие на рынке носимые устройства не получат обновления до WearOS. Но Samsung не забросит выпущенные Galaxy Watch, им обеспечат поддержку еще в течение 3-х лет.

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Источник: cnet