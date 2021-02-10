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Новые чехлы Apple iPhone 15 – FineWoven – новый материал?

01.09.2023 85 0

Только чехлы Apple подвергаются такому обсуждению

 

Недавно в сети появились фотографии чехлов для будущего iPhone 15 Pro Max. Как уже известно, в этом году откажется от кожаных чехлов в пользу тканых. И вот появилось потенциальное маркетинговое название и фотографии таких чехлов - "FineWoven".

 

Новые чехлы Apple iPhone 15 – FineWoven – новый материал? – фото 1

 

Хотя название выглядит немного странно, не стоит забывать умение придумывать удивительные названия, например обычный IPS называть ретиной и тп.

 

Также есть слухи, что Apple готовит новый дизайн тканых браслетов с магнитной застежкой для Apple Watch Series 9. Возможно, они тоже изготовлены из так называемого FineWoven.

 

 

Пока непонятно это подделка китайцев, действительно ли в магазин уже завозят так чехлы, в любом случае узнаем точно уже 12 сентября на презентации iPhone 15 и других новинок от Apple.

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 01.09.2023
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Новые чехлы Apple iPhone 15 – FineWoven – новый материал?