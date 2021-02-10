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Новые дисплеи Samsung AMOLED E7 будут иметь серьезный недостаток

03.05.2023 56 0

Лидерство Samsung в продажах дисплеев под угрозой

Компания Samsung продолжает оставаться лидером по продажам дисплеев в мире, но за последний год она потеряла почти 20% рынка. Китайские конкуренты поджимают и выпускают действительно качественные панели. Довольно тревожными звонками стали установка матриц от BOE в фотофлагман Xiaomi 13 Ultra.

 

xiaomi-13-ultra

 

Если раньше китайцы занимали средний сегмент, а флагманы все были на топовых матрицах от Samsung, то теперь тенденция немного грустна для корейцев. Главной претензией к топовым AMOLED экранам поколения E6 корейцев было и остается высокие показатели ШИМ, у некоторых людей вызывающий дискомфорт и даже боль в глазах.

 

Были определенные надежды, что в поколении AMOLED E7 Samsung исправит эту проблему, но инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в этом направлении улучшений не будет.

 

Новые дисплеи Samsung AMOLED E7 будут иметь серьезный недостаток – фото 2

 

Основной упор сделают на улучшение и без того прекрасного показателя пиковой яркости, преодолев планку в 2000 нит. Зачем эти очередные соревнования по ненужным цифрам для обычного пользователя неясно.

 

Даже 1000 болт хватает для комфортного использования на ярком солнце, по моему мнению проблема ШИМ более актуальна и требует большего внимания со стороны производителя. Такими темпами мы в ближайшее время можем получить нового лидера в индустрии с коротким именем из трех букв.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.05.2023
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Новые дисплеи Samsung AMOLED E7 будут иметь серьезный недостаток