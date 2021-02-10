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Новые цвета PS5 Slim: Sony показала синюю, красную и серебряную приставку. Можно апгрейдить уже имеющиеся!

10.01.2024 45 0

Яркие краски для PlayStation

На выставке CES 2024 компания Sony продемонстрировала три новых цвета корпуса для консоли PS5 Slim – синий, красный и серебряный. Также были представлены контроллеры в соответствующих цветах.

Новые цвета PS5 Slim: Sony показала синюю, красную и серебряную приставку. Можно апгрейдить уже имеющиеся! – фото 1

По словам Sony, боковые панели для PS5 в новых цветах поступят в продажу в ближайшее время по цене $54.99. Все они исполнены в матовом исполнении. То есть, это не цена консоли – это цена крышек, которые игроки сами могут установить у уже купленных PS5 Slim.

Но и отдельные консоли в данном цвете тоже можно приобрести. Что касается технических характеристик, новые PS5 Slim ничем не отличаются от стандартной белой модели.

Новые цвета PS5 Slim: Sony показала синюю, красную и серебряную приставку. Можно апгрейдить уже имеющиеся! – фото 2

Как видим, компания выбрала достаточно безопасные и типичные для геймерской техники оттенки. Однако в сочетании с опциональной вертикальной подставкой на стенде Sony они выглядели довольно эффектно.

Источник - the verge

Автор: Andrii S. Дата публикации: 10.01.2024
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Новые цвета PS5 Slim: Sony показала синюю, красную и серебряную приставку. Можно апгрейдить уже имеющиеся!