Новые методы переноса eSIM: Google сделает упрощенную процедуру переноса eSIM с выходом серии Pixel 8

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Samsung и Google разрешили проблему с esim

В прошлом году Apple создала прецедент, когда полностью убрала слот для SIM-карт с iPhone 14 и перешла на использование только eSIM. eSIM - это цифровые SIM-карты, которые встраиваются в устройство и имеют ряд преимуществ над физическими SIM-картами, например безопасность и гибкость. Однако это изменение вызвало обоснованную обеспокоенность среди пользователей Android, которые теперь опасались, что их любимые производители смартфонов последуют их примеру.

Стало очевидно, что, хотя eSIM должен стать новым стандартом и практически единственным вариантом, этот процесс нуждается в доработке, и многие операторы мобильной связи должны присоединиться к нему.

В свете продолжающейся борьбы такие компании, как Samsung и Google, начали работать над решениями. Samsung начала внедрять свое решение в прошлом месяце, выпустив One UI 5.1, включавший в себя инструмент для переноса и конвертации SIM-карт в eSIM среди небольшого количества своих устройств. Еще в феврале Google заявила, что работает над собственным инструментом переноса eSIM-карт, который, как мы ожидали, будет широко представлен с публичным выпуском Android 14.

К счастью, мы уже видим результаты. Обещанное Google решение для переноса eSIM появилось с выходом серии Pixel 8. Это было замечено, когда пользователь наткнулся на опцию переноса существующего профиля eSIM со старого телефона Pixel на новый Pixel 8 Pro во время начального процесса настройки. Кроме того, было обнаружено, что инструмент содержит опцию преобразования физической SIM-карты в eSIM. Это может быть очень удобно, особенно если вы путешествуете или меняете оператора.

Новый инструмент миграции eSIM от Google упрощает этот процесс, позволяя пользователям напрямую переносить свой профиль eSIM с одного телефона Pixel на другой, без необходимости обращаться к оператору. Однако эта функция пока тестируется только в США.

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Источник: androidpolice