Новые возможности Google Pixel Watch 2 и рекламное видео – часы будут дарить тем, кто предзаказал Pixel 8 Pro

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бесплатный Pixel Watch 2﻿ получат ПРЕДКАЗАТЕЛИ PIXEL 8 PRO﻿﻿, ВЕРОЯТНО, ТОЛЬКО В США﻿

Google Pixel Watch 2 анонсируется 4 октября вместе со смартфонами Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Почти все подробности о телефонах уже просочились , а теперь появилось новое промо и больше данных о Pixel Watch 2.



Хорошая новость, по крайней мере, для покупателей из США, заключается в том, что часы будут предлагаться бесплатно тем, кто предзаказал Pixel 8 Pro. Об этом сообщает инсайдер Камила Войцеховская.



Новые часы Google получат обновленный датчик пульса. Предполагается, что это лучевой датчик Fitbit, который будет более точным и предложит надежные измерения даже во время интенсивных упражнений.



Google добавляет в Pixel Watch 2 систему управления стрессом Fitbit. Она использует отслеживание реакции тела для обнаружения стресса. Часы используют входные данные cEDA для отслеживания реакции организма, колебания частоты сердечных сокращений и температуры кожи, чтобы снизить уровень стресса.



Pixel Watch 2 сможет автоматически записывать семь типовых тренировок. Сюда входят бег и езда на велосипеде. Также есть некоторые новые функции безопасности, в частности, «Проверка безопасности», которая позволит пользователям запланировать таймер для определенных ситуаций. Когда таймер закончится, часы предложат подтвердить, все ли в порядке, и не нужно ли поделиться своим местонахождением или связаться со службами экстренной помощи.



Одним из главных недостатков Pixel Watch в прошлом году было время автономной работы. Пользователям приходилось заряжать его дважды в день – несмотря на заявленные Google 24 часа автономной работы. Скорее всего, ситуация не изменится и с Pixel Watch 2 снова получает 24 часа автономной работы.



Разница заключается в наличии режима Always On, который на этот раз включен в 24-часовую оценку автономного времени. То есть фактически автономность может быть больше, если его выключить – но не стоит ожидать существенного улучшения. Устройство будет заряжаться в течение 75 минут.

Источник: 91mobiles