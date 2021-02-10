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Новые наушники премиум сегмента от Huawei – FreeBuds Pro 3 – что нового?

15.09.2023 104 0

ждем в украине

Китайский техногигант Huawei обновил свою модель премиальных беспроводных наушников – FreeBuds Pro 3.
Как уверяет Huawei, FreeBuds Pro 3 имеют улучшенное качество звука и передовые технологии шумоподавления (ANC 3.0). А вот насколько это просто маркетинговые слова или улучшение внимания сможем узнать, когда наушники поступят в продажи.

Наушники оснащены двойной акустической системой, которая обеспечивает четкие высокие частоты и мощный бас, кроме того, FreeBuds Pro 3 поддерживают кодек LDAC, позволяющий передавать аудио в высоком качестве без потерь.
Новые наушники премиум сегмента от Huawei – FreeBuds Pro 3 – что нового? – фото 1

Как обычно, нам назвали маркетинговое значение времени автономной работы – до 31 часов. Однако стоит отметить, что это автономность именно кейса и наушников, а не то, сколько проживут наушники без зарядки через кейс.

Цена FreeBuds Pro 3 будет составлять 199 евро, то есть наушники премиум сегмента, и требования к ним будут соответствующие. Новинка будет доступна в трех цветах: зеленом, белом и цвете инея. Продажи стартуют 18 октября этого года.
Источник: GSMArena
Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 15.09.2023
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Новые наушники премиум сегмента от Huawei – FreeBuds Pro 3 – что нового?