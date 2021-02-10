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ждем в украине

Китайский техногигант Huawei обновил свою модель премиальных беспроводных наушников – FreeBuds Pro 3.

Как уверяет Huawei, FreeBuds Pro 3 имеют улучшенное качество звука и передовые технологии шумоподавления (ANC 3.0). А вот насколько это просто маркетинговые слова или улучшение внимания сможем узнать, когда наушники поступят в продажи.





Наушники оснащены двойной акустической системой, которая обеспечивает четкие высокие частоты и мощный бас, кроме того, FreeBuds Pro 3 поддерживают кодек LDAC, позволяющий передавать аудио в высоком качестве без потерь.









Как обычно, нам назвали маркетинговое значение времени автономной работы – до 31 часов. Однако стоит отметить, что это автономность именно кейса и наушников, а не то, сколько проживут наушники без зарядки через кейс.



