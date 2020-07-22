Новинка Vivo S7 станет фаворитом для любителей делать селфи

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Судя по всему, Vivo планирует представить преемника Vivo S6, который был выпущен в марте этого для рынка Китая. Смартфоны S от довольно популярного у китайцев бренда пользуются популярностью на родине благодаря крутым фронтальным камерам. По слухам, Vivo готовится улучшить качества селфи-фотографий в Vivo S7. Недавняя утечка показала, что он будет оснащен самым тонким модулем «фронталки» и будет иметь самую большую диафрагму по сравнению с другими смартфонами, нацеленным на любителей фотографировать себя любимых.

Крупный инсайдер в своем аккаунте в Weibo рассказал, что в Vivo S7 5G будут устанавливаться 44-мегапиксельная двойная фронталка и тройной основной блок камеры, где главным датчиком станет модуль на 64 Мп.﻿





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Согласно автору утечки, Vivo S7 5G будет иметь тот же дисплей, что и OPPO Reno4. Напомним, в нем установлен AMOLED-дисплей размером 6,43 дюйма. Датчик отпечатков пальцев встроен в экран. На нем также есть вырез для двух селфи-камер в левом верхнем углу. По слухам, вес Vivo S7 5G будет составлять всего 170 граммов.





Главным датчиком фронтальной камеры выступает Samsung GH1. Ему будет помогать сверхширокоугольный 8-мегапиксельный объектив Hi846 от Hynix. На задней панели телефона будет установлена тройная камера с 64-мегапиксельным объективом Samsung GW1 в качестве основного модуля. Вместе с ним производитель установит 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 13-мегапиксельный «портретник» производства Samsung.

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Инсайдер предположил, что Vivo S7 5G будет продаваться в Китае в двух вариантах: 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Он также заявил, что первый вариант может стоить около 430 долларов, а второй – 473 доллара.﻿

Источник: ndtv.com