Просили отличную стабилизацию? Vivo запустит глобальные версии нескольких камерофонов

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В начале июня компания Vivo представила инновационную по её словам систему стабилизации, которая уже используется в Vivo X50 Pro и ещё нескольких смартфонах, но купить их можно только на территории Китая. Видимо, модели оправдали ожидания —﻿﻿ Vivo собирается запустить X50 Pro глобально.

Когда?

Помимо X50 Pro новая система стабилизации была показана в X50 и X50 Pro Plus и вся серия, скорее всего, поступит в продажу глобально уже в следующем месяце.

Это подтверждает постер, с которым можно ознакомиться выше. Как видите, какой-то дополнительной информации Vivo почти не раскрыла. Остаётся только предполагать на каких именно рынках будут присутствовать смартфоны и войдёт ли в их список Украина или, к примеру, Россия.

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Напомним, в смартфонах используется стабилизация по типу карданного подвеса «micro﻿ cloud»﻿. Она в несколько раз эффективнее оптической, а желанный эффект 5-осевой стабилизации достигнут благодаря оптимизации аппаратного и программно обеспечения. Vivo говорит, что главным преимуществом такой системы является почти полное нивелирование эффекта размытых краёв и тряски из-за дрожания рук.

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Источник: gsmarena