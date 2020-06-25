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Просили отличную стабилизацию? Vivo запустит глобальные версии нескольких камерофонов

25.06.2020 578 1

В начале июня компания Vivo представила инновационную по её словам систему стабилизации, которая уже используется в Vivo X50 Pro и ещё нескольких смартфонах, но купить их можно только на территории Китая. Видимо, модели оправдали ожидания —﻿﻿ Vivo собирается запустить X50 Pro глобально.

 

Когда?

Vivo X

 

Помимо X50 Pro новая система стабилизации была показана в X50 и X50 Pro Plus и вся серия, скорее всего, поступит в продажу глобально уже в следующем месяце. 

 

Это подтверждает постер, с которым можно ознакомиться выше. Как видите, какой-то дополнительной информации Vivo почти не раскрыла. Остаётся только предполагать на каких именно рынках будут присутствовать смартфоны и войдёт ли в их список Украина или, к примеру, Россия. 

 

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Напомним, в смартфонах используется стабилизация по типу карданного подвеса «micro﻿ cloud»﻿. Она в несколько раз эффективнее оптической, а желанный эффект 5-осевой стабилизации достигнут благодаря оптимизации аппаратного и программно обеспечения. Vivo говорит, что главным преимуществом такой системы является почти полное нивелирование эффекта размытых краёв и тряски из-за дрожания рук. 

 

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Источник: gsmarena

Vivo Vivo X50 X50 Pro X50 Pro Plus
Автор: elders0n Дата публикации: 25.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Сергей Бугайов 0
Какой Realme??? Речь о компании Vivo. Вы там с Ковтуном пересмотрелись черных красоток?
25.06.2020 09:45
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Просили отличную стабилизацию? Vivo запустит глобальные версии нескольких камерофонов