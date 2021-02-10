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крутая камера, крутой экран

Xiaomi вчера представила новый топовый смартфон 13T со сверхсовременными характеристиками и коллаборацией из Leica, а уже сегодня от доступен на AliExpress по очень приятной цене.

Xiaomi 13T оснащен 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц – это один из лучших экранов на рынке в данном ценовом сегменте.

Флагманский процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

А тройная камера Leica 50+50+12 Мп с сенсором Sony IMX 707 и оптикой Leica позволяет делать фото и видео флагманского уровня.

Мы предлагаем приобрести новый Xiaomi 13T 8/256 Гб на AliExpress по цене 16792 грн с использованием купона. Это отличный случай получить младший флагман не за все средства мира!

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Мы предлагаем эту модель на AliExpress по цене 16 792 грн с промокодом – так что если вы заинтересовались, советую приобрести, смартфон за свои средства крут.

Xiaomi 13T 8/256 – ﻿от 16 792 грн﻿

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