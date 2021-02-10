Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Новинка! Xiaomi 13T – флагман с камерой Leica и дисплеем 1,5K уже доступен от 16 792

27.09.2023 66 0

крутая камера, крутой экран

Xiaomi вчера представила новый топовый смартфон 13T со сверхсовременными характеристиками и коллаборацией из Leica, а уже сегодня от доступен на AliExpress по очень приятной цене.

 

Xiaomi 13T оснащен 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц – это один из лучших экранов на рынке в данном ценовом сегменте.

 

Новинка! Xiaomi 13T – флагман с камерой Leica и дисплеем 1,5K уже доступен от 16 792 – фото 1

 

Флагманский процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

 

А тройная камера Leica 50+50+12 Мп с сенсором Sony IMX 707 и оптикой Leica позволяет делать фото и видео флагманского уровня.

 

Новинка! Xiaomi 13T – флагман с камерой Leica и дисплеем 1,5K уже доступен от 16 792 – фото 2

 

Мы предлагаем приобрести новый Xiaomi 13T 8/256 Гб на AliExpress по цене 16792 грн с использованием купона. Это отличный случай получить младший флагман не за все средства мира!

﻿

Мы предлагаем эту модель на AliExpress по цене 16 792 грн с промокодом – так что если вы заинтересовались, советую приобрести, смартфон за свои средства крут.

Xiaomi 13T 8/256 – ﻿от 16 792 грн﻿

Обязательно возьмите купон продавца на скидку $200, чтобы получить такую цену

 

Чтобы заказать правильно и быстро в любой город Украины, читайте нашу подробную инструкцию:﻿

 

Как заказывать посылки Aliexpress в любой город Украины

А чтобы быть в курсе лучших предложений – рекомендую подписаться на наш канал   Andro-Price AliExpress и   Andro-Price Украина , где мы преподаем лучшие товары

 


Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 27.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Новинка! Xiaomi 13T – флагман с камерой Leica и дисплеем 1,5K уже доступен от 16 792