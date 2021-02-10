Новинки марта: график премьер смартфонов

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Чем запомнится март, какие смартфоны должны представить и какие сюрпризы могут преподнести

В последние годы ниша смартфонов превратилась в арену нешуточных боевых действий. До реальной драки и кровопролитных боев дело не дошло, но почти каждый уважающий себя вендор машет кулаками издалека в адрес конкурентов, представляя и анонсируя свои очередные детища. Мы же в свою очередь собрали самые веские и ожидаемые угрозы сбережениям пользователей в одном материале. Сейчас совершим экскурс в будущее и заочно познакомимся с теми смартфонами, которые обещают представить в марте. В этом году на первый весенний месяц припадает фейерверк новых смартфонов и множество анонсов.

Vivo S9

Начнется парад премьер марта с небольшого разогрева — релиза Vivo S9. Премьера состоится 3 марта и это будет аппарат для поклонников селфи. Поражать воображение намерены 44 Мп фронталкой и процессором Dimensity 1100. Как сообщают инсайдеры, у Vivo S9 дисплей формата FullHD+, есть до 12 Гб оперативной памяти, многомодульная камера с главным 64 Мп датчиком и Android 11 с фирменной оболочкой Origin OS. Емкость батарейки составила 4000 мАч и обещают поддержку 33-ваттной зарядки.

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Meizu 18 и Meizu 18 Pro

Свою аудиторию нужно любить, холить и лелеять. Особенно, если она за последнее время основательно сдулась и нужно что-то предпринять, чтобы вернуть ее лояльность. Стало быть, Meizu нужно предлагать что-то действительно стоящее. Будут ли флагманы компании прекрасны и притягательны как никогда? Узнаем 3 марта, когда и состоится премьера Meizu 18 и Meizu 18 Pro.

Что предложат? Новый дизайн, новые дисплеи, новые чипы, новые камеры и новые цены. Многие из пользователей не раз выражали свой скепсис относительно возможности Meizu вернуться в элиту смартфоностроения, по крайней мере, в Китае. Но Meizu не сдается и хочет искать счастье в сегменте флагманов.

Известно, что Meizu 18 с его 6,2-дюймовым экраном будет компактным решением наших дней. Это будет матрица OLED, с изогнутыми кромками и разрешением FullHD+. В свою очередь Meizu 18 Pro получит экран разрешением QuadHD+ и повышенной герцовкой 120 Гц. Базовая версия линейки должна комплектоваться чипом Snapdragon 870, и топовая будет под стать современным флагманам с Snapdragon 888 на борту.

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Обещают до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor от Qualcomm (совсем как у серии Galaxy S21). Емкость батарейки базовой модели составит 4000 мАч при 36-ваттной быстрой зарядке, а «прошка» удостоится аккумулятора на 4500 мАч, быстрой зарядки на 40 Вт и ее можно будет зарядить без проводов.

Стоит упомянуть наличие фронталки на 44 Мп и четверной тыльной камеры у Meizu 18 Pro. При этом основной датчик тут на 50 Мп (Samsung GN1), есть ширик на 48 Мп с углом обзора 129 градусов, зум-объектив на 8 Мп, 3D ToF-сенсор и система Dark Vision. Поставляться смартфоны будут с предустановленной ОС Android 11 и, возможно, получат новую версию фирменной оболочки Flyme 9.

Samsung Galaxy M62

3 марта также состоится премьера Galaxy M62. У смартфона несколько особенностей. Во-первых, это батарея на 7000 мАч, которую можно использовать как внешний аккумулятор. Во-вторых, это некогда флагманский чип Exynos 9825, изготовленный по нормам 7–нанометровой технологии. В-третьих, камера на 64 Мп. В итоге получается такой среднего уровня смартфон с большой батарейкой, неплохой камерой и производительностью, а также гарантией качества от именитого бренда.

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А еще это глобальный вариант Galaxy F62, который был представлен в феврале в Индии. Единственное отличие от индийского собрата — вдвое увеличенный объем постоянной памяти 256 Гб против 128 Гб. В остальном же аппарат будет полной копией Galaxy F62, включая 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативки, зарядку мощностью 25 Вт, фронталку на 32 Мп и четверную тыльную камеру 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

Серия Redmi Note 10

Быть среди лучших — тяжкое бремя. Нет права на ошибку: знамя нужно нести, а марку держать. По всему выходит, что быть среди посредственностей и не высовываться среди серой массы спокойнее и легче. Но это не про серию Redmi Note, которая уже не раз удостаивалась разнообразных лавров, почестей и прочих хвалебных отзывов.

В 2020 году компания наплодила зоопарк устройств серии Redmi Note 9, а будет ли «зверинец» в этом году — узнаем позже. Стартовать же решено в Индии с трех моделей: Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max.

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В чем суть новинок? Это будут смартфоны с 120-Гц OLED-дисплеями, системами на чипе от Qualcomm, емкими аккумуляторами от 5000 мАч, быстрыми зарядками, достаточным объемом памяти и камерами, где ключевые датчики на разный бюджет. Тому, кто подешевле предложат Redmi Note 10 с процессором Snapdragon 678 и датчиком на 48 Мп. Поклонникам «золотой середины» стоит присмотреться к Redmi Note 10 Pro на базе Snapdragon 732G и 108 Мп сенсором, а вот Redmi Note 10 Pro Max станет самым заряженным смартфоном серии с чипом Snapdragon 768G.

Новые смартфоны должны получить поддержку Hi-Res Audio, стереодинамики, стекло Gorilla Glass 5 на передней панели, модули NFC, новый 5 Мп «супер макрообъектив» и зарядку мощностью 33 Вт. Анонс семейства Redmi Note 10 состоится 4 марта и тогда же узнаем и ценники на них. Инсайдеры уверяют, что в своей младшей версии Redmi Note 10 будет стоить от $180-217, а Redmi Note 10 Pro — $279.

Realme GT

Это будет новый флагман Realme, заряженный современными технологиями по максимуму. Не будем ходить вокруг да около — он должен стать конкурентом Xiaomi Mi 11. Карать соперника и впечатлять аудиторию планируют 160-герцовым AMOLED-дисплеем диагональю 6,8 дюйма разрешением 3200х1400 точек, чипом Snapdragon 888, быстрой памятью LPDDR5 и UFS 3.1, батареей емкостью 5000 мАч и проводной зарядкой на 125 Вт. Основная камера должна быть тройной с модулями 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп. Поговаривают, что «вишенкой на торте» станет ценник в $465 за базовую версию. Еще будет люкс-версия с кожаным задником желто-черного цвета. Глобальная премьера назначена на 4 марта.

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Nubia Red Magic 6

Несмотря на весь скепсис относительно необходимости и целесообразности выделения категории игровых смартфонов, производителей это мало беспокоит, и они продолжают бомбить рынок устройствами для геймеров. В марте могут «отстреляться» ведущие игроки этой ниши и первым на арену выйдет Nubia Red Magic 6, а произойдет это 4 марта. Среди главных черт новинки будет Snapdragon 888, быстрая 120-ваттная зарядка, игровые режимы, мощные стереодинамики, ОС Android 11, аккумулятор емкостью 4500 мАч и OLED-дисплей с рекордной частотой опроса сенсорного слоя в 500 Гц. Но это частота при касании одним пальцем, а при прикосновении несколькими — 360 Гц. Для основной камеры приготовили три модуля 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Asus ROG Phone 5

Свой ультимативный игровой смартфон Asus представит 10 марта. С оглядкой на существующие поверья, что цифра 4 приносит несчастье, компания пропустит ее в обозначении флагманов и следом за ROG Phone 3 выйдет ROG Phone 5. Внешне новинка практически не изменится по сравнению с предшественником: классическая лицевая панель с тонкими рамками, горизонтальный модуль основной камеры, ломанные линии на тыльной стороне и светящийся логотип Republic of Gamers. Но в числе фишек — второй экран на тыльной панели.

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Про начинку Asus ROG Phone 5 известно, что она будет включать чипсет Snapdragon 888 и двухэлементный аккумулятор на 6000 мАч с 65-ваттной зарядкой. Мощь новинки будет выдавать присутствие 18 Гб оперативной памяти. Обещают OLED-матрицу диагональю 6,78 дюйма, фронтальные стереодинамики, выделенный ЦАП, тыльную камеру 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп и программную платформу Android 11.

Кстати, есть вероятность что впервые ультимативный геймерский мобильник обзаведется лайт-версией. Упрощения будут прослеживаться в установке Snapdragon 870 и отказе от дополнительного дисплея на задней панели.

Серия Oppo Find X3

На 11 марта назначена премьера третьего поколения экспериментальной линейки Find X. Дух новаторства на этот раз будет прослеживаться в дизайне, дисплеях и камерах. Особенно это справедливо будет к модели Oppo Find X3 Pro, платформой которой станет Snapdragon 888. Смартфон предложит AMOLED-панель на 120 Гц и разрешением QuadHD+, до 12 Гб оперативки, флеш-память 256 Гб, аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт и тыльную камеру 50 Мп (Sony IMX766) + 50 Мп (ширик) + 12 Мп (телефото) + 5 Мп (макросъемка).

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Дебютируют и Oppo Find X3 Lite и Oppo Find X3 Neo, где первый будет довольствоваться 90-Гц экраном разрешением FullHD+ и разрешением 2400х1080 точек, процесором Snapdragon 765G, 8/128 Гб памяти, аккумулятором емкостью 4300 мАч и квадрокамерой 50 Мп + 16 М + 13 Мп + 2 Мп.

Вариант Neo удостоится батарейки на 4500 мАч, квадрокамеры 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 12/256 Гб памяти и SoC Snapdragon 865. Дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц, диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей.

iQOO Neo 5

К сожалению, продукты суббренда Vivo все еще остаются для нас экзотикой, которую мы называем «модели для рынка Китая». Нам стоит огорчаться, что интересные во всех отношениях устройств до наших широт не добираются. Скорее всего, не выйдет за пределы домашнего рынка и iQOO Neo 5, который будет обладать AMOLED-матрицей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, АКБ на 4400 мАч с ультрабыстрой зарядкой на 88 Вт и чипсетом Snapdragon 870. Смартфон можно будет зарядить по беспроводу на мощности 66 Вт, предложат модуль для селфи на 16 Мп, до 12 Гб оперативной памяти, 256 Гб встроенной и основную камеру 48 Мп + 13 Мп + 2 Мп.

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Линейка OnePlus 9

Вода камень точит — когда-то Android-смартфоны были жалкой пародией iPhone «для бедных», а теперь уже владельцам «яблочных» устройств приходится оправдываться, зачем они покупают переоцененные смартфоны. В качестве примера годного флагмана с китайской пропиской вот уже пару лет называют аппараты OnePlus. Правда, и они не идеальны и на бочку меда всегда находилась ложка с дегтем, а то и несколько. В числе факторов, омрачающих впечатление от флагманов OnePlus, в последние годы называют ценники, которые поползли вверх, и фанаты призывают компанию вспомнить «с чего все начиналось» и не срамить славу «убийцы флагманов».

Но, похоже, что процесс уже необратим и флагманы OnePlus не будут дешевыми. Сколько запросят за новинки семейства OnePlus узнаем в середине марта, когда и обещают его премьеру. Точную дату презентации компания озвучит 8 марта. Чем точно будут удивлять, так это количественным составом — новинок будет три. К уже ставшим привычным титульному флагману и его Pro-версии присоединится OnePlus 9R.

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Известно, что в OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro установят OLED-дисплеи и в прошке разрешение должно быть выше FullHD+. Частота обновления, само собой, повышенная — 120 Гц. Для обеспечения максимальной флагманской мощи предложат Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти и собственной до 256 Гб. Не сложно предположить, что предпочтут быстрейшую память: оперативка LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Работать гаджеты станут под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Oxygen OS 11. Мощность быстрой зарядки доведут до 65 Вт и беспроводная зарядка точно будет у «прошки».

В случае с OnePlus 9 предложат трехкамерную систему 48 Мп + 50 Мп + 2 Мп. Не сложно догадаться, что будет набор из основного сенсора, ширика и датчика глубины или макросенсора. Все лучшее должно достаться OnePlus 9 Pro, где к уже названным модулям присоединится четвертый сенсор на 8 Мп и вангуем, что это телеобъектив. И к созданию этой камеры каким-то образом будет причастен бренд Hasselblad.

А вот OnePlus 9R ориентирован на тех, у кого денег не хватает на флагман. И ради меньшего ценника им предложат смириться с наличием Snapdragon 690, дисплея с частотой обновления 90 Гц и проводной зарядки на 30 Вт. Зато аккумулятор тут должен быть емкостью 5000 мАч и у основной камеры будет 3 сенсора с главным на 64 Мп.

Samsung Galaxy A52/A72

Обновив титульную флагманскую линейку, Samsung примется за устройства попроще. На март запланирована премьера Galaxy A52 и Galaxy A72, где у первой модели есть шанс стать самым популярным устройством А-серии компании. Выйдет он в двух ипостасях, где одна на модный манер предложит поддержку 5G, а другой она не достанется. В первом случае предложат чипсет Snapdragon 750G, а во втором — Snapdragon 730G. Обещают 90-Гц (в 5G-версии 120 Гц) AMOLED-панель диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, до 8 Гб оперативки и до 256 Гб постоянной памяти, батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой.

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В арсенале устройства будет ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1, фронталка на 32-мегапикселя и четверная тыльная камера 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. На рынке Европы смартфон будут предлагать по цене от 349 евро.

Galaxy A72 должен предложить 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, батарейку емкостью 5000 мАч, селфи-камеру на 32 Мп и квадрокамеру сзади 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Аппаратной основой выступит Snapdragon 750G, оперативки будет до 8 Гб и постоянной памяти до 256 Гб.

Black Shark 4

Ожидается, что на март придется премьера нового поколения игровых смартфонов Black Shark, которая в этом году выйдет в двух версиях: базовая и «прошка». Отличия будут, прежде всего, в чипе. Так Black Shark 4 получит Snapdragon 870, а в основу Black Shark 4 Pro ляжет Snapdragon 888. Смартфоны удостоятся 6,67-дюймовой панели разрешением FullHD+, аккумулятора емкостью 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой.

Мы назвали только те смартфоны, чей анонс точно подтвержден или велика вероятность, что они действительно выйдут в марте. Этот список может быть дополнен серией Oppo F19, обещают 5 марта показать Realme C21 с батарейкой на 5000 мАч, а также одну из своих новинок может выкатить Poco. Скорее всего, ею станет Poco F3, который должен стать копией Redmi K40. Обо всех новинках марта мы обязательно расскажем, не пропустите наши новости.