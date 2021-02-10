Новинки от Xiaomi: OLED с высокой герцовкой, стильный дизайн и экранный сканер отпечатка пальца нового поколения

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Противостояние LCD и OLED было более острым и актуальным на заре появления дисплеев со светодиодами, когда они не были верхом совершенства. С годами они эволюционировали и цены на них поползли вниз. Теперь OLED-панели можно найти в доступных устройствах от Xiaomi и Samsung.

Тенденция перехода на OLED только усилится и на рынке будет появляться все больше смартфонов с таким типом дисплеев. К популяризации таких экранов руку приложит и Xiaomi. Она все активнее ставит OLED-панели в свои устройства. Пришло сообщение, что компания готовит к выходу два смартфона среднего класса на базе Snapdragon 778G и OLED-дисплеями с высокой частотой обновления. Источник также особо акцентирует внимание, что новинки будут отличаться тонкими и легкими корпусами, а также получат продвинутую версию оптического дактилоскопического датчика, встроенного в экран.

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Технология экранных отпечатков пальцев будет все больше появляться и в устройствах под брендом Redmi. Получат ее и новинки серии Redmi K50. Всего обещают три модели в рамках нового семейства, где топовая вариация удостоится чипсета Snapdragon 898, а две прочих — Snapdragon 888. Предложат и быструю зарядку на 120 Вт, которая не так давно добралась до устройства среднего класса — Redmi Note 11 Pro+.

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Источник: mydrivers