Глава Redmi: первые 120 Вт в среднем сегменте дались непросто

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Дефицит компонентов, дороговизна и технические сложности — вызовы на пути реализации 120-ваттной зарядки

На этой неделе Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Последние две модели очень схожи и отличаются лишь емкостью аккумулятора и комплектным блоком питания. Одно их главных преимуществ Redmi Note 11 Pro+, которое компания активно форсит, быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

К тем, кто по каким- то причинам не осознал важность момента и того, что сделала компания, на днях апеллировал глава Redmi Лю Вейбинг. Он не только напомнил о присутствии зарядки на 120 Вт, но и донес мысль, что воплотить идею в жизнь было делом не простым. Он назвал три основных препятствия, которые им пришлось преодолеть, чтобы в итоге Redmi Note 11 Pro+ получил ультрабыструю зарядку.

Одним из факторов стало то, что такая технология отнюдь не дешевая. Для ее реализации необходимы качественные и дорогостоящие компоненты, включая сам аккумулятор, зарядный адаптер, кабель и системную плату. Как известно, среднего уровня модели очень чувствительны к удорожающим факторам и здесь нужно четко контролировать затраты, чтобы в итоге ценник не покинул заданные для этого сегмента пределы.

Не менее сложной была задача реализовать все технически. На данный момент зарядка такой мощности может адекватно работать только, если установить в смартфоне двухэлементный аккумулятор. Только так можно добиться равномерного распределения мощности и отвода тепла. Но установка источника питания такого типа требует больших усилий с точки зрения внутренней компоновки всех деталей.

Напомним топ-менеджер Xiaomi и о том, что на рынке царит дефицит компонентов. В частности, наблюдается нехватка контроллеров питания. Чтобы выйти из положения, компания предложила два контроллера мощностью по 67 Вт каждый.

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Источник: mydrivers