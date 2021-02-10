Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Новый дизайн iPhone 16 – его скопировали в Redmi и Nothing? Чертежи показывают что-то неладное!

Новый дизайн iPhone 16 – его скопировали в Redmi и Nothing? Чертежи показывают что-то неладное!

05.02.2024 274 0

Впервые за 3 года

В сети появились чертежи будущего iPhone 16 от инсайдера Маджин Бу. Судя по ним, Apple может полностью переработать блок камер. И почему-то он слишком похож на сочетание Redmi A2 и Nothing Phone 2.

Новый дизайн iPhone 16 – его скопировали в Redmi и Nothing? Чертежи показывают что-то неладное! – фото 1

Вместо выступающего квадратного модуля, как в текущих моделях, в iPhone 16 камеры разместят вертикально, как в iPhone 11 или Nothing Phone, а вспышку вынесут отдельно.

Что касается новой кнопки для видеосъемки, то она будет по размеру почти как клавиша включения. А фронтальная часть останется привычной – с симметричными рамками и динамичным островком.

Новый дизайн iPhone 16 – его скопировали в Redmi и Nothing? Чертежи показывают что-то неладное! – фото 2

Конечно, до премьеры осенью 2024 года дизайн слухи могут повернуть в другую сторону, потому что прототипов, которые тестируются в купертино, сейчас много. Но, учитывая периодичность обновления дизайна в Apple – уже пора! Как вам такой вариант? Поделитесь мнением в комментариях.

Источник - x

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 05.02.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Новый дизайн iPhone 16 – его скопировали в Redmi и Nothing? Чертежи показывают что-то неладное!