Новый дизайн iPhone 16 – его скопировали в Redmi и Nothing? Чертежи показывают что-то неладное!

274

Впервые за 3 года

В сети появились чертежи будущего iPhone 16 от инсайдера Маджин Бу. Судя по ним, Apple может полностью переработать блок камер. И почему-то он слишком похож на сочетание Redmi A2 и Nothing Phone 2.

Вместо выступающего квадратного модуля, как в текущих моделях, в iPhone 16 камеры разместят вертикально, как в iPhone 11 или Nothing Phone, а вспышку вынесут отдельно.

Что касается новой кнопки для видеосъемки, то она будет по размеру почти как клавиша включения. А фронтальная часть останется привычной – с симметричными рамками и динамичным островком.

Конечно, до премьеры осенью 2024 года дизайн слухи могут повернуть в другую сторону, потому что прототипов, которые тестируются в купертино, сейчас много. Но, учитывая периодичность обновления дизайна в Apple – уже пора! Как вам такой вариант? Поделитесь мнением в комментариях.

Источник - x