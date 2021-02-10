Новый инсайд о Xiaomi MIX Flip – смартфон может выйти в первой половине 2024 года

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Слухи о ﻿Xiaomi MIX Flip﻿, снова. Кто первый, Apple﻿ ﻿или Xiaomi?

Xiaomi работает над своим первым складным смартфоном формата «раскладушки», который условно называется Xiaomi MIX Flip. Инсайдер сообщил о временных рамках запуска MIX Flip, совпадающих с появившейся в начале этого года утечкой.

По словам источника информации, ожидается, что Xiaomi MIX Flip будет официально анонсирован в 2024 году. Эта информация согласуется с предыдущей утечкой в июне от Digital Chat Station.



Сообщается, что в 2024 году выйдут Xiaomi MIX Flip 4 и MIX Fold 4, а устройство в стиле флип будет выпущено раньше Fold 4, то есть в первой половине 2024 года.



Предідущая утечка сообщала, что MIX Flip 4 будет оснащен процессором Snapdragon 8-й серии. Информатор предположил, что он может работать на чипе Snapdragon 8 Gen 2. Это выглядит﻿﻿ разумным предположением, учитывая, что аналогичные смартфоны других производителей в следующем году также будут использовать именно этот чип.



Другие подробности о Xiaomi MIX Flip пока не известны, но его появление в базе данных IMEI показало номер модели 2311BPN23C. В настоящее время известен только номер китайской версии – вероятно, по крайней мере, первое поколение не выйдет за пределами страны.﻿

Источник: PlayfulDroid