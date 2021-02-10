Новый инструмент Google для проверки изображений: теперь вы можете узнать полную информацию об изображении

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Противодействие дезинформации

Google начинает внедрять свой новый инструмент "Об этом изображении", который имеет целью предоставить необходимую справочную информацию и контекст об изображении в Поиске Google. Впервые эта функция была анонсирована на конференции для разработчиков I/O Google в мае, а теперь она доступна англоязычным пользователям по всему миру. Вы можете получить доступ к функции через меню с тремя точками, которое появляется в Поиске и результатах Google Изображений. Поисковик также объявляет об обновлении своей инициативы Fact Check Explorer и поисковой системы на основе искусственного интеллекта Search Generative Experience.

Инструмент "Об этом изображении" предназначен для того, чтобы показать вам происхождение изображения, включая его метаданные (если они доступны), и предоставить жизненно важный контекст о том, как его описывали новостные и фактчекинговые сайты с течением времени. Таким образом, вы можете увидеть, когда изображение впервые было проиндексировано Поиском Google, а метаданные могут содержать подробную информацию о том, было ли изображение создано искусственным интеллектом. Google уже предлагает функцию "Об этом результате", которая помогает пользователям проверять текстовые источники.

Эта функция появилась на фоне распространения множества дезинформации о событиях в мире, часто в виде не связанных между собой изображений. Если кто-то пытается выяснить происхождение изображения, распространенного в социальных сетях, идея заключается в том, что инструмент Google должен помочь ему найти ответы.

К сожалению, в сегодняшнем объявлении нет ни одного упоминания о возможности осуществлять поиск с помощью самого изображения через Google Lens, чтобы получить доступ к функции "Об этом изображении", о планах по которой Google объявил в начале этого года.

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Источник: blog.google﻿, theverge