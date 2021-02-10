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Новый патент от Samsung показал интересный смартфон с раздвижным дисплеем

26.01.2024 91 0

Или кто-то наконец-то выпустит раздвижной смартфон?

Компания Samsung производит множество интересных и привлекательных смартфонов и других устройств для пользователей. Они являются лидером по продажам необычных складных смартфонов, потому логично, что южнокорейский гигант стремится развиваться в этом направлении.

 

samsung

 

Мы уже видели множество концептов на CES 2024, теперь стало известно о загадочном патенте, который показывает устройство растягивающейся квадратной формы.

 

Мы, видимо, уже видели похожие концепты у других производителей типа OPPO X 2021, кроме этого определенные шаги делали компании Xiaomi и Tecno, где используются выдвижные дисплеи.

 

Сама технология выглядит довольно интересно, такие смартфоны имеют возможность быть меньше обычных раскладушек благодаря более простому механизму, но все же остаются не такими прочными как обычные монолитные устройства.

 

samsung

 

Новый дизайн будет сосредоточен на параллельном выравнивании, а также уникальных соединениях и опорных конструкциях, чтобы придать дисплею большую гибкость и долговечность. Стоит отметить, что это пока только патент, и мы не можем знать, действительно ли Samsung работает над таким устройством. Но он дает ясное представление о том, как могут выглядеть будущие смартфоны с гибкими экранами.

 

Источник: thetechoutlook

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 26.01.2024
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Новый патент от Samsung показал интересный смартфон с раздвижным дисплеем