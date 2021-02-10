Будущее складных устройств от Samsung: Flex In & Out Flip, Flex Liple и другие – CES 2024

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Интересные технологии от Samsung

Смартфоны со складными дисплеями все больше набирают популярность и все больше таких телефонов можно увидеть у обычных пользователей. И вот на выставке CES 2024 представители Samsung показали интересный концепт Flex In & Out Flip. Что интересно, концепт сложился в обоих направлениях и полностью назад, чтобы вы могли воспользоваться 6,7-дюймовым экраном телефона, даже когда устройство закрыто.

Samsung также показала несколько других концепций гибких и сложных дисплеев во время CES, включая Flex Liple, еще один прототип телефона, похожий на классический Flip, но имеющий дополнительный изгиб дисплея в верхней части для вывода разнообразной информации. Был также Rollable Flex, который может расширять свой экран до пяти раз, разворачиваясь, и компания также показала новые дисплеи с высоким разрешением для гарнитур смешанной реальности.

Мы уже видели похожие смартфоны с различными степенями изгиба в самые разные стороны, но реализации таких технологий достаточно слаба. Если такие технологии внедрят, это будет большим шагом вперед, но пока мы можем только наблюдать за развитием событий, ведь нет никаких данных, выйдут ли похожие смартфоны в релиз.

Источник: cnet