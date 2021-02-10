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Новый сочный цвет Pixel 8 Pro – Minty Fresh. Частица весны зимой!

24.01.2024 79 0

Освежающий зеленый

А помните, как компания Apple два года подряд предлагала нам уникальные цвета для своих iPhone 13 и iPhone 14? Google, похоже, переняла эту тенденцию. И вот мы увидели, как будет смотреться Pixel 8 Pro в новом цвете Minty Fresh.

 

Pixel 8 Pro

 

Смартфон появится в продаже после 25 января, а сегодня в сети появились его рендеры. Один официальный тизер опубликовал Эван Бласс в своем профиле на X, и телефон, безусловно, выглядит освежающим зеленым.

 

Google Pixel 8 Pro

 

Все остальные характеристики смартфона остаются прежними: чипсет Tensor G3, основная камера на 50 МП и чистый Android 14 с обещанной 7-летней поддержкой программного обеспечения.

 

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 24.01.2024
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Новый сочный цвет Pixel 8 Pro – Minty Fresh. Частица весны зимой!