Новый стандарт Wi-Fi HaLow установил рекорд дальности связи – 3 км!

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Будущее беспроводного интернета

Компания Morse Micro, специализирующаяся на беспроводных технологиях, установила новый рекорд передачи данных по Wi-Fi. Используя стандарт HaLow (802.11ah), удалось передать информацию на расстояние 3 км!

HaLow работает в субгигагерцовом диапазоне и использует узкие полосы частот – 900 МГц, как в 4G сети. Это позволяет сигналу проходить через помехи и обеспечивает стабильную связь даже при наличии помех.

Скорость соединения при этом снижалась с 11 Мбит/с на 500 м, до 8 м/с на 2 км и до 1 Мбит/с на 3 км. Однако даже этого хватило, чтобы поддерживать видеовызов!

HaLow несовместим с обычным Wi-Fi из-за разницы в частотах. Однако он имеет ниже энергопотребления и лучше проходит через препятствия и, возможно, в будущем будут появляться первые серийные продукты с подобной технологией. Технологию опробовали на чипе MM6108 от Morse Micro, сертифицированном Wi-Fi Alliance.

Подобные решения могут изменить будущее беспроводного интернета – используя такое решение в метро можно сделать общественный интернет дешевле, или, ради иронии, установив дома такой роутер можно будет использовать домашний интернет в недалеко от вас магазине.

Источник - morse micro