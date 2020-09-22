Новое о Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro: цена

1010

Назвали предполагаемые ценники в Европе на серию Xiaomi Mi 10T

Первая информация о ценниках на Xiaomi Mi 10T Pro могла основательно опечалить фанатов компании. Так, инсайдеры говорили о том, что нужно быть готовыми отдать за новинку 699 евро. И это явно больше той цены, которую ожидали увидеть поклонники продуктов компании.

Читать также: Poco X3 для рынка Индии получился лучше и дешевле своей глобальной версии

Но печалиться и спешить обвинять компанию в жадности, не стоит. Презентация линейки Xiaomi Mi 10T еще впереди и только на ней объявят те ценники, которые она установит на новинки. А пока релиз не назначен, у инсайдеров есть время на то, чтобы продолжать состязаться в осведомленности о ценовой политики компании в части будущих устройств.

Так, сегодня один из источников в Германии заявил о том, что в Европе Xaiomi Mi 10T будет стоить 499 евро, а за Xiaomi Mi 10T Pro могут запросить 599 евро. Но даже такие цены кому-то могут показаться высокими за новинки. Что касается Xiaomi Mi 10T Lite, то источник говорит о том, что стоить он будет 329 евро. Хотя, ранее компания интриговала тем, что намерена выпустить новинку в рамках серии Mi 10, которая будет обладать новым чипом из 700 серии Snapdragon и стоить она будет от 299 евро.

Читать также: Какой аккумулятор будет у Xiaomi Mi 10T Lite

По неподтвержденной информации Xiaomi Mi 10T Pro получит чип Snapdragon 865, 144-герцовый дисплей, многомодульную основную камеру с датчиком на 108-мегапикселей. Представить семейство Xiaomi Mi 10T могут уже в этом месяце.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gsmarena