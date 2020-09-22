Poco X3 для рынка Индии получился лучше и дешевле своей глобальной версии

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Poco X3 для рынка Индии получил больше памяти и более емкую батарейку

Xiaomi лидирует на рынке Индии и она умудрилась за достаточно короткий срок наводнить его устройствами по самым привлекательным ценам. Именно с акцентом на него в свое время и зародился суббренд Poco, который теперь продолжает в «одиночестве» отъедать долю у той же Realme. Помогать в захвате индийского рынка поможет и Poco X3, чья глобальная премьера прошла две недели назад.

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Теперь состоялась презентация этой модели для рынка Индии, и компания сделала приятный реверанс в сторону индийских пользователей, предложив ряд улучшений. Так, если на глобальном рынке Poco X3 доступен в двух модификациях, где обе обладают 6 Гб оперативной памяти, то в Индии будет доступна еще и версия с 8 Гб оперативки. Еще одно приятное и полезное улучшение — емкость аккумулятора увеличили до 6000 мАч вместо 5160 мАч у глобальной версии. Но смартфон лишился NFC. Хотя, для жителей Индии отказ от этой функции отнюдь не критичный.

Все прочие характеристики оставили неизменными. Смартфон обладает чипом Snapdragon 732G, дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12. Имеется система охлаждения LiquidCool 1.0 Plus, селфи-модуль на 20-мегапикселей и четырехкомпонентная тыльная камера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В комплекте с Poco X3 идет зарядка мощностью 33 Вт.

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С обеих сторон корпус прикрыт стеклом Gorilla Glass 5, есть боковой сканер отпечатков пальцев и заявлен класс защиты IP53. Продажи Poco X3 стартуют с 29 сентября и порядок цен таков: 6/64 Гб — $231, 6/128 Гб — $251 и 8/128 Гб — $272. Несмотря на более емкий аккумулятор компания нашла возможным предложить цены ниже тех, которые установили на эту модель на глобальном рынке.

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Источник: gizmochina