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Poco X3 для рынка Индии получился лучше и дешевле своей глобальной версии

22.09.2020 490 0

Poco X3 для рынка Индии получил больше памяти и более емкую батарейку

Xiaomi лидирует на рынке Индии и она умудрилась за достаточно короткий срок наводнить его устройствами по самым привлекательным ценам. Именно с акцентом на него в свое время и зародился суббренд Poco, который теперь продолжает в «одиночестве» отъедать долю у той же Realme. Помогать в захвате индийского рынка поможет и Poco X3, чья глобальная премьера прошла две недели назад.

 

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Теперь состоялась презентация этой модели для рынка Индии, и компания сделала приятный реверанс в сторону индийских пользователей, предложив ряд улучшений. Так, если на глобальном рынке Poco X3 доступен в двух модификациях, где обе обладают 6 Гб оперативной памяти, то в Индии будет доступна еще и версия с 8 Гб оперативки. Еще одно приятное и полезное улучшение — емкость аккумулятора увеличили до 6000 мАч вместо 5160 мАч у глобальной версии. Но смартфон лишился NFC. Хотя, для жителей Индии отказ от этой функции отнюдь не критичный.

 

Poco X3 для рынка Индии получился лучше и дешевле своей глобальной версии – фото 1

 

Все прочие характеристики оставили неизменными. Смартфон обладает чипом Snapdragon 732G, дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12. Имеется система охлаждения LiquidCool 1.0 Plus, селфи-модуль на 20-мегапикселей и четырехкомпонентная тыльная камера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В комплекте с Poco X3 идет зарядка мощностью 33 Вт.

 

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С обеих сторон корпус прикрыт стеклом Gorilla Glass 5, есть боковой сканер отпечатков пальцев и заявлен класс защиты IP53. Продажи Poco X3 стартуют с 29 сентября и порядок цен таков: 6/64 Гб — $231, 6/128 Гб — $251 и 8/128 Гб — $272. Несмотря на более емкий аккумулятор компания нашла возможным предложить цены ниже тех, которые установили на эту модель на глобальном рынке.

 

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Источник: gizmochina

Poco X3 Xiaomi Snapdragon 732G 6000 мАч
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.09.2020

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Poco X3 для рынка Индии получился лучше и дешевле своей глобальной версии