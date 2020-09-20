Какой аккумулятор будет у Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T Lite предложит батарейку емкостью 4720 мАч

Реалии таковы, что Xiaomi отказалась продолжать ковать себе славу производством смартфонов нищенского уровня. Теперь она «птица» гордая и посягнула на премиальный уровень устройств. Проклинать компанию за то, что цены на ее смартфоны поползли вверх — смысла нет. Она попросту не понимает нашего возмущения, ведь для нее каждый ее смартфон лучше предшественников, а стоимость полностью соответствует заявленным характеристикам.

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Но все же Xiaomi осознает, что фанатам нелегко мириться с реалиями, особенно на глобальном рынке, где многие не понимают, как можно отдавать «такие деньжищи за продукт Сяоми». Поэтому будущий Xiaomi Mi 10T Lite может стать очередной попыткой заигрывания и задабривания потенциального покупателя. Правда, на данный момент нет полного понимания до какого уровня упрощений дело дойдет в погоне за привлекательным ценником. А он может быть вполне адекватный — 299 евро. С оглядкой на то что ранее компания дразнила тем, что в семействе Mi 10 появится устройство по такой цене.

Появление Xiaomi Mi 10T Lite еще официально не подтверждено, но ряд источников настойчиво предсказывают появление этой модели и уже говорят о том, что она начала свой путь по сертификационным ведомствам как аппарат с индексом M2007J17G. Если этот прогноз верен, то Xiaomi Mi 10T Lite удостоится батарейки емкостью 4720 мАч. По данным Федеральной комиссии по связи США (FCC) именно такой источник питания должен получить смартфон с модельным номером M2007J17G.

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Источники: twitter, gizchina