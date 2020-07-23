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Новое стекло Gorilla Glass Victus выдержит падение с высоты 2 метров

23.07.2020 627 1

Компания Corning представила новое поколение закаленного стекла Gorilla Glass. Логично было предположить, что именовать его будут Gorilla Glass 7, но компания изменила привычный нейминг. Коммерческое название стекла Gorilla Glass Victus и нам обещают, что оно спокойно выдержит падение с высоты 2 метра без риска получить критические повреждения. Для сравнения у предшественника Gorilla Glass 6 этот показатель составляет 1,6 м. Но есть оговорка — речь идет о падениях на шероховатую поверхности.

 

Новое стекло Gorilla Glass Victus выдержит падение с высоты 2 метров – фото 1

 

Сверхпрочное стекло

 

Производитель утверждает, что новинка спроектирована так, чтобы обеспечить лучшую устойчивость к ударам и царапинам по сравнению с защитными стеклами конкурентов. Так, по показателям прочности Glass Victus превосходит Gorilla Glass 6 вдвое, а аналогичные решения от конкурентов — в 4 раза.

 

Новое стекло первыми убережет от повреждений смартфоны Samsung

 

Новое стекло Gorilla Glass Victus выдержит падение с высоты 2 метров – фото 2

 

Устройства с новым стеклом обещают в этом году и Corning официально подтвердила, что первыми его получат флагманы Samsung. Это и не удивительно, корейцы плотно сотрудничают со «стекольщиком» и уже не раз получали право первыми выпустить смартфоны «одетые» в новые ударопрочные стекла. Почти наверняка присутствие стекла Gorilla Glass Victus будет заявлено в смартфонах серии Galaxy Note 20.

 

Источник: techsport

Gorilla Glass Victus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Максим Аведенко 0
ну наконец-то
24.07.2020 00:09
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Новое стекло Gorilla Glass Victus выдержит падение с высоты 2 метров