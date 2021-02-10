Новую версию Nintendo Switch представят в июне, но купить ее сразу не получится

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Летом Nintendo устроит анонс Switch, а вот осенью развернет продажи

Nintendo готовится порадовать геймеров обновленной версией игровой консоли Nintendo Switch. Представить ее должны в июне в преддверии выставки Е3, которая стартует 12 июня. Правда, до прилавков магазинов приставка доберется только в сентябре или октябре нынешнего года. Ее производство стартует в июле и объемы выпуска планируют постепенно наращивать.

Это, по задумке компании, должно позволить избежать дефицита Nintendo Switch. Поставщики комплектующих уже заверили что проблем с их отгрузкой не будет. У них есть все, чтобы обеспечить бесперебойную поставку компонентов. А отложенный коммерческий релиз приставки связывают с желанием компании дать время разработчикам на создание игр для нее.

Точные характеристики новой консоли Nintendo Switch неизвестны. На уровне слухов говорят о том, что она удостоится OLED-экрана производства Samsung диагональю 7 дюймов. Обещают производительный чип NVIDIA и поддержку DLSS, благодаря чему можно будет выводить на телевизор графику в формате 4К. Естественно, что обновленное «железо» приведет к росту цены и она может перешагнуть рубеж в $400.

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Источник: bloomberg